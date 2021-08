Farna promluvila o kyberšikaně, kterou prožila: Nikdy nepochybuj o svém těle a měj ho ráda, vzkazuje

https://cz.sputniknews.com/20210802/farna-promluvila-o-kybersikane-kterou-prozila-nikdy-nepochybuj-o-svem-tele-a-mej-ho-rada-vzkazuje-15351828.html

Zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna poskytla velmi obsáhlý a otevřený rozhovor DVTV. Moderátor Martin Veselovský se jí ptal na osobní otázky, na které se... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Hned v samotném úvodu Veselovského zajímalo, proč má Ewa ve svých 27 letech potřebu vyjadřovat se k tématu tělo. Na to zpěvačka uvedla, že se na jejím těle už dost věcí podepsalo, ať už to bylo těhotenství či něco jiného. To vše na ní nechalo známky, alepřijala to, což dle ní rozhodně není samozřejmost, jelikož spousta žen nemá sebevědomí.V souvislosti s tím zmínila body shaming a různé urážky, které se nevyhnuly ani jí.Následně se dotkla toho, že si před několika lety sama musela vyslechnout ne vždy úplně hezké věci.To, co se kolem jejího těla odehrávalo, by tak Ewa klidně označila za šikanu.Ošklivé věci o ní psal především bulvár, ale zpěvačka přiznala, že ji velmi zraňovaly i komentáře pod články.„Proč bych to tak nenazvala, když to asi tak je. A vlastně jsem si to jenom pojmenovala, že to tak bylo a je,“ uzavřela.Když pak přišla řeč na to, jestli o sobě někdy pochybovala, tak uvedla, že vše se u ní změnilo až s těhotenstvím, kdy zjistila, jak je lidské tělo vlastně úžasné.Ewa Farna v rozhovoru promluvila také o své písni Tělo, která trhá rekordy. Jako první ale upozornila na to, že nejde o „promování obezity a něčeho, co není zdravé“, jak někteří rádi uvádějí. Mluví totiž o zdravém těle.Prozradila také, podle čeho ženy a jejich příběhy do klipu vybírala. Hrdinky prý sledovala na Instagramu, a poté je oslovila. Do projektu chtěla prý zapojitženy se silným příběhem. Farna dokonce prozradila, že tyto hrdinky ji nakonec přesvědčily, aby i ona odhalila kousek těla v klipu.V neposlední řadě přišla řeč i na to, že dnes díky tomuto singlu a projektu visí obří billboard na Times Square. Tento úspěch je pro Ewu velkoupoctou.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

