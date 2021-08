https://cz.sputniknews.com/20210802/hygienici-nasli-pozitivni-kontakty-clena-olympijske-vypravy-najdou-i-vinika-15360534.html

Hygienici našli pozitivní kontakty člena olympijské výpravy. Najdou i viníka?

Hygienici našli pozitivní kontakty člena olympijské výpravy. Najdou i viníka?

Pražští hygienici zveřejnili zprávu, která informuje o šetření skandálního olympijského speciálu do Tokia. Podařilo se jim prošetřit tři nakažené účastníky... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T20:15+0200

2021-08-02T20:15+0200

2021-08-02T20:15+0200

česko

česká republika

olympijské hry

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/15361083_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f087bf96b8329ae7723dd773f0555b09.jpg

Epidemiologické šetření bylo zahájeno ihned po návratu prvních účastníků výpravy. Zatím byli prošetřeni tři nakažení účastníci. Na další tři přijde řada po jejich návratu. Všichni pozitivně testovaní nahlásili své kontakty, se kterými byli ve styku před odletem 16. července do Tokia. U všech hygienici ověřovali, zda se u nich po odletu nemoc neprojevila.U jednoho navrátilce, jehož jméno není uvedeno, se hygienikům podařilo odhalit tři blízké osoby, které měly pozitivní test na koronavirus.Genotypizace je podrobné vyšetření typu viru pomocí sekvenování jeho DNA a mohla by prokázat, od koho se v letadle nákaza rozšířila. Nicméně se nepodařila zajistit na místě v Tokiu, kde byli nakažení odhaleni, a ani se nepodařilo obstarat biologický materiál, aby byla genotypizace provedena v Česku. Hlavního „viníka“ skandálu proto zřejmě hygienici neodhalí.Zpráva rovněž zopakovala, že na palubě bylo naočkováno zhruba 80 % lidí. Většina nakažených seděla v zadní části letadla. Všichni členové posádky byli negativně testováni před i po příletu. U pracovníků médií, kteří byli přítomni před odletem týmu, nebylo hlášeno onemocnění.Během 13hodinového letu byla cestujícím servírována čtyři občerstvení. Během jejich konzumace nemuseli mít na sobě respirátory. Zároveň hygienici poukázali, že Český olympijský výbor vydal sportovcům 70stránkový manuál, který popisoval, jakým způsobem se mají členové výpravy připravit na cestu, jaká omezení je v Tokiu čekají a popisuje způsoby ochrany před případnou nákazou.Připomeňme, že speciálem cestovalo 42 lidí, včetně sportovců. Jako první byl pozitivně testován lékař týmu Vlastimil Voráček. Ten nebyl očkovaný a kvůli svému jednání čelí tvrdí kritice. Sám Voráček ovšem pochybení ze své strany odmítá. Poukazuje na to, že není jasné, kdo koho mohl infikovatKvůli covidu-19 na palubě letadla přišli o start na olympijských hrách cyklista Michal Schlegel, stolní tenista Pavel Širuček a plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a kvůli izolaci vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se účast na hrách zkomplikovala.

https://cz.sputniknews.com/20210726/klaus-prekvapil-neockovany-lekar-na-olympiade-se-zachoval-neuveritelne-drze-15275741.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, olympijské hry, koronavirus