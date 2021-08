Koudelka v čele BIS skončí, tvrdí analytik Štefec. Tady jsou důvody

„Na důvěryhodnosti řediteli nepřidává ani stále nápadnější snaha BIS okopávat kotníky vládě a premiérovi, kterému, stejně jako prezidentovi, má ze zákona povinnost poskytovat věcné a objektivní informace, ani naprosto nepřípustné snahy zasahovat nejen do politiky, ale i do toho, co se má či nemá učit ve školách, vydávání ‚veřejných zpráv o činnosti‘ této už z principu ‚tajné‘ služby, úniky utajovaných informací do médií (kauza „kufr s ricinem“ a další), nebo zcela absurdní úlety typu již zmíněných Vrbětic,“ míní Štefec.