Kynolog vysvětlil divné chování psů. Tohle by ustaraní páníčci určitě neměli dělat, zdůraznil

Kynolog vysvětlil divné chování psů. Tohle by ustaraní páníčci určitě neměli dělat, zdůraznil

2021-08-02T00:15+0200

2021-08-02T00:15+0200

2021-08-02T00:15+0200

„Když se pes začal chovat neobvykle, není třeba se hned obávat o jeho zdraví. Je třeba pozorně zanalyzovat jeho stav. Existují psychologické a fyziologické příčiny neklidného a divného chování psů. Pro začátek se máte přesvědčit, že váš mazlíček je zdráv tělesně, a až pak zanalyzujte, které události předcházely změnám chování. Když nedokážete samostatně zjistit příčiny divného chování zvířete, máte se obrátit na veterináře,“ řekl.Kynolog vyjmenoval pět nejčastějších případů neobvyklého chování psa. Za prvé, může utíkat ve spánku, pohybovat nohami, a koulet očima. Tohle může majitele vystrašit. Avšak, podle Golubeva, není na tomto chování nic divného, protože je to normální pro jistou fázi spánku.„Znepokojení majitelé nemají v tuto chvíli psa budit. Stává se, že vzbudí sebe sám vlastním štěkotem. V tuto chvíli může vyskočit a pokračovat v tom, co dělal během spánku,“ řekl kynolog.Jiná věc je, když dělá podobné intenzivní pohyby, když nespí. V tomto případě je potřebná diagnostika, aby se daly vyloučit poruchy funkcí centrální nervové soustavy.Jiný případ neobvyklého chování je, když pes tře tlamu o koberec nebo jiné věci. Nejspíš, řekl Golubev, se snaží očistit nebo si vysušit tlamu. V tomto případě pozorně prohlédněte tlamu a přesvědčte se, že v ní nic neuvízlo. Také máte prohlédnout psovi hlavu, možná, že ho někdo štípl. „Je třeba vyloučit každý projev alergie, tyto reakce mohou způsobit zánět kůže a vznik svědění,“ řekl Golubev.Třetí případ, řekl kynolog, spočívá v tom, že pes často mrká nebo přimhuřuje oči. Může to svědčit o tom, že má bolestivé pocity v očích. „Důležité je neotálet a zjistit příčinu oční choroby,“ vysvětlil kynolog.Čtvrtý způsob neobvyklého chování je, když poslušný a hodný pes projeví agresi. Vysvětlením může být strach, pokus o sebeobranu, nebo bolest.„Zvířata nemohou říct, že je něco bolí. Občas pes, který má chronické bolesti, jež se dají těžko diagnostikovat, začíná se chovat agresivně vůči milujícímu pánovi, destruktivní chování může být způsobeno dokonce obyčejným pohlazením. Páníček může náhodou zavadit o bolavé místo, což vyvolá u miláčka podobnou reakci. V tomto případě je třeba především vyloučit eventuální choroby, tedy, obrátit se na veterináře. Jakmile bude příčina vyvolávající bolest odstraněna, agresivní chování automaticky přestane,“ sdělil Golubev.Pátá situace divného chování je, když pes kouše vlastní nohy, nebo se honí za vlastním ocasem. Může to také způsobit bolest nebo zdravotní problémy. Může to mít dokonce psychickou příčinu. Je třeba prohlédnout psovi kůži, jestli nemá poranění, blechy, nebo záněty. „Když je to se zdravím vašeho mazlíčka všechno v pořádku, dá se podobné chování vysvětlit zvláštnostmi konkrétního psa. Může být příliš vzrušivý a kompenzovat toto vzrušení neobvyklými pohyby,“ řekl Golubev.

