Majerová Zahradníková uvedla, jak vyléčit Česko z „rakoviny pokrokářského aktivismu“

Předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková v rozhovoru pro Parlamentní listy okomentovala počínání České pošty v rámci aktivistické podpory... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Majerová Zahradníková na začátku podotkla, že pokud jakákoliv státní služba má problém s plněním svých základních funkcí, určitě by se neměla snažit zlepšit svůj image prostřednictvím aktivismu ve prospěch nějaké ideologie.Ministerstvo vnitra, které pod vedením Jana Hamáčka stabilně podporuje nejrůznější akce, jako třeba proti „dezinformacím“ nebo každoroční zprávy o extremismu, neplní podle političky svou úlohu náležitým způsobem. Předsedkyně Trikolóry si myslí, že ministr, který nezohledňuje nebezpečí v takovém svém počínání, nemá ve své funkci co dělat. Přítomnost v Česku demokratických voleb umožňuje podle ní předejít rizikům.„Rakovina pokrokářského aktivismu, která ničí normální svět, už dávno zasáhla také českou politiku. Pokud tohle nebezpečí nevidí ministr vnitra, ba dokonce mu aktivně otevírá dveře, je potřeba vyměnit i takového ministra. V říjnových volbách k tomu mají naši občané tu nejlepší příležitost,“ poznamenala Majerová Zahradníková.Další kroky ke změněPředsedkyně Trikolóry pak zkritizovala i to, jak v posledních dvou volebních obdobích narostla role státu, což lze spojit třeba s růstem počtu úředníků, který je podle ní rozhodně třeba zastavit.Hnutí Trikolóra v případě úspěchu ve volbách také podle ní chce zjednodušit a zpřehlednit výběr daní prostřednictvím zavedení jednotné daně ve výši 15 %.„Garantuji vám, že snížení daní povede ke zvýšení jejich výběru. Zafungovalo to tak ve všech zemích, které se k tomu odhodlaly. Naposledy v Irsku,“ konstatovala předsedkyně Trikolóry.

