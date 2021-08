https://cz.sputniknews.com/20210802/media-jsou-tu-od-toho-aby-statni-moc-kontrolovala-denik-n-podal-zalobu-na-kancelar-prezidenta-cr-15359132.html

„Média jsou tu od toho, aby státní moc kontrolovala.“ Deník N podal žalobu na Kancelář prezidenta ČR

Kancelář prezidenta republiky (KPR) na konci května oznámila, že v rámci boje s dezinformacemi přestane poskytovat informace některým médiím. Opatření se kromě... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T18:21+0200

Deník N v svém prohlášení uvedl, že považuje rozhodnutí Kanceláře prezidenta neodpovídat vybraným médiím, včetně Deníku N, na otázky za nezákonné. „Jde o úřad jako každý jiný, nemůže si vybírat, zda bude plnit své povinnosti a dodržovat zákony,“ poznamenává Deník N.Redakce deníku pak zdůraznila, že povinností každého úřadu je odpovídat bez diskriminace médiím na otázky. „Občané mají právo být informováni o počínání státu a média jsou tu od toho, aby státní moc kontrolovala,“ připomněl Deník N.V poslední části svého prohlášení deník uznává, že soudit se s úřady není jeho rolí jako média, neboť ta se omezuje jen na informování veřejnosti o tom, jak fungují státní úřady a zda jednají ve prospěch země. Květnové rozhodnutí KPR je však podle deníku natolik závažné pro následný společenský vývoj, že redakce musela učinit výjimku a dát úřad k soudu.Mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček okomentoval pro ČTK situaci slovy, že mu krok deníku „nestojí za jednu jedinou reakci“.Seznam dezinformačních médií podle verze HraduPražský hrad na konci května publikoval zprávu, v níž sdělil, že v rámci ochrany své cti a boje proti šíření dezinformací přestane jakkoli spolupracovat s několika českými médii, která považuje na základě jejich neprofesionální a diletantské práce za dezinformační.Do seznamu těchto dezinformačních médií Hrad zařadil několik redakcí České televize, týdeník Respekt, portál Seznam Zprávy a Deník N.Hrad ve zprávě poukázal na praxi výše zmiňovaných médií, které považuje za dezinformační. Jedná se o odvolávání se na anonymní zdroje. To prezidentská kancelář považuje za způsob, jak beztrestně lhát.„Anonymní „zdroje“ informací o různých kauzách a případech přitom názorně ukazují běžnou praxi českých médií - jde o způsob, jak zcela beztrestně lhát. Novinář má totiž před soudem právo na ochranu tohoto zdroje, a tak k šíření dezinformace stačí pouze odvolání se na anonymní zdroj. Dělo se tak v případě mnohých článků o údajných schůzkách s čínským velvyslancem (Deník N) či nyní při snaze o vyvolání další mediální kauzy týkající se zprávy BIS. I v tomto případě blogu Deník N našeptávají konspirační teorie různé tajemné „anonymní zdroje z Hradu“. Dovolím si přesto vyzvat Deník N, aby předložil důkaz o tom, že skutečně komunikuje s pracovníkem Pražského hradu - ukáže-li se, že kdokoli ze zaměstnanců Pražského hradu komunikuje i přes stanovený postup se zástupci těchto dezinformačních médií, veřejně se omluvím,“ uzavřel Vratislav Mynář zprávu publikovanou na portálu Hradu.

:-) Co je denník N - NEZNÁM. To je někde v EU nebo USA, že má kontrolovat presidenta?

STEV.SEAGAL

Pražský Hrad má pravdu. Deník N, ČT, týdeník Respekt, seznam.cz, Novinky.cz jsou kolaborantská, vlastizrádná a dezinformační média služící a pracující pro sudetské němce, zločince Sorose, Bakalu, propagují poplašné zprávy a fake news a vítají islámské zloděje, džihádisty, zločince a vrahy, jejich zaměření je proti české, proti národní a vlastizrádné, lžou a překrucují fakta a skutečnosti o právoplatném a mezinárodně uznaném odsunu zločinných a vraždících sudetských němcu posvěcené zákonnými Benešovými dekrety, udávají lživá čísla o COVID-19 a jeho údajných mutacích a přitom zamlčují fakt, že je to uměle vyrobený virus v laboratořích CIA a Billa Gatese co má z toho obrovské stamiliardové zisky, neinformují pravdivě a vyvolávají chaos, stress, nenávist a rozbroje. Jak jim potom můžeme věřit když slouží cizím zájmům USA, Rothschildům, Sorosům, Bilderberg klubu, aristokratům, nad nimi Radě sedmi, a zločinným elitám EU, NATO, USA a Vatikánu kde vládne kabala co plánuje Kalergiho genocidu !

