Milovníci melounů nepřehlédněte! Máme pro vás tradiční, netradiční i divoké možnosti jejich využití

K létu neodmyslitelně patří melouny. Jsou ti, kteří upřednostňují vodní, a ti, kteří naopak upřednostňují cukrový. Ať už patříte ke kterékoliv kategorii, máme... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Prvním naším tipem je zajímavá kombinace sladkého melounu s hořkou rukolou.Co budete potřebovat:Způsob přípravy: Za pomoci formičky vyřežte z melounu kolečka hrubé asi 2 cm. Rukolu postříkejte šťávou limetky a položte ji na kroužek z melounu. Na závěr polejte krémem balsamico.Kuřecí prsíčka s ovocnou salsouCo budete potřebovat na dvě porce:Způsob přípravy: Nakrájejte kuřecí maso na plátky o tloušťce asi 5 mm, rozřízněte ještě na půlku a nechce marinovat v sójové omáčce, česneku a pomerančové šťávě, nejlépe na celou noc. Kuřecí plátky opečte na malém množství oleje a dejte stranou.Melouny a jablko očistěte. Nakrájejte spolu s celerem na malé kostičky a zamíchejte. Salsu vyložte na talíř, vedle položte kuřecí maso a ozdobte pažitkou.Citrusový sorbet se žlutým melounemCo budete potřebovat:Způsob přípravy: Meloun očistěte od semínek, 150 gramů plodu odložte stranou a zbylou část dejte do hluboké misky. Pomeranč rozdělte na dvě půlky a lžící vydlabejte jádro tak, abyste nepoškodili slupku. Dužinu pomeranče spolu s medem přidejte do misky s melounem, vylijte k ovocné směsi šťávu citronu a všechno zmixujte ponorným mixérem. Odložených 150 gramů melounu nakrájejte na malé kostky a přidejte k ovocné mase. Ovocnou směs přelejte do nádoby a dejte do mrazáku na 8 hodin. Během prvních čtyř hodin směs každých třicet minut míchejte. Poté nechce v mrazáku ještě 5 hodin. Sorbet servírujte ve slupce pomeranče a ozdobte čerstvou mátou.Palačinky s kořeněným cukrovým melounem a krémemCo budete potřebovat:Způsob přípravy: Do hluboké mísy rozbijte vejce, přidejte cukr, špetku soli. Mixujte do té doby, než se cukr zcela rozpustí. Přidejte mléko, olej a vše pečlivě promíchejte. Přidejte mouku a kypřicí prášek. Snažte se, aby bylo těsto hladké bez hrudek. Těsto nechce odpočívat 10 minut.Palačinky pečte na rozehřáté pánvičce bez oleje. Palačinky by měly mít tak 8 až 10 centimetrů. Když uvidíte, že se na jejich povrchu začínají tvořit první puchýřky, otočte je na druhou stranu.Teď si připravíme kořenění meloun: Meloun očistěte a nakrájejte na malé kostky. Přidejte med, citronovou šťávu a skořici, duste na slabém ohni půl hodiny a pravidelně míchejte.Příprava krému: Do studené šlehačky vyždímejte limetku a dobře promíchejte. Když se šlehačka srazí, přidejte kondenzované mléko a nechce půl hodiny odstát v lednici.Servírování: Palačinku umístěte uprostřed talíře, rozetřete po ní rovnoměrně krém a na krém další vrstvou dejte směs kořeněného melounu. Vše zakryjte další palačinkou. Celý proces ještě jednou zopakujte. Palačinky můžete ozdobit kousky melounu a čerstvou mátou.Ovocný salátCo budete potřebovat:Způsob přípravy: V misce spojte med s citronovou šťávou. Melouny nakrájejte na kostky a přidejte medově-citronovou šťávu, dobře promíchejte. Při servírování ozdobte lístky čerstvé máty.

wwwbuerger.. Konzumuji jen slupky z melounu cukrového. Sušené. Někdy kandované. Jsou sladké a dávám je kolegům dětem při hraní kuliček, aby mě nechali vyhrávat. Už mám 3 duhové skleněnky. A teď už musím končit, protože si budu dětské smajlíčky vylepovat na spodní stranu poklic na hrnce a pobrukovat si písničku Skákal pes... 0

