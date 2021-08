https://cz.sputniknews.com/20210802/povoleni-ke-stehovani-dostanou-tisice-lidi-usa-rozsiri-program-prijimani-afghancu--15357403.html

„Povolení ke stěhování dostanou tisíce lidí.“ USA rozšíří program přijímání Afghánců

„Na pozadí rostoucího násilí ze strany Tálibánu pracuje Vláda USA na tom, aby poskytla některým Afgháncům, včetně těch, kteří pracovali s USA, možnost přestěhovat se do USA jako uprchlíci. Několikatisícům Afghánců a jejich nejbližšímpříbuzným to rozšíří příležitostí stěhování do USA se změnou trvalého pobytu,“ prohlásili na Ministerstvu zahraničí USA.Jak vyplývá z prohlášení, tento program P-2 se vztahuje na Afghánce, kteří v důsledku svého spojení s USA mohou být v tuzemsku ohroženi, ale přitom nesplňují požadavky na získání speciálního imigračního víza.V Afghánistánu bojují vládní síly s bojovníky hnutí Tálibán, které dobylo značná území na venkově a útočí také na velká města. Nestabilita v Afghánistánu sílí na pozadí slibů administrativy USA ukončit do 11. září stažení svých jednotek z afghánského území.V roce 2020 Washington a Tálibán podepsaly v Dauhá první mírovou dohodu za více než 18 let války. Zajišťuje stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu během 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu po výměně zajatců.Možné následky stažení vojsk USA z AfghánistánuBývalý šéf CIA a někdejší velitel mezinárodního kontingentu v Afghánistánu generál David Petraeus dnes prohlásil, že v důsledku stažení amerických vojsk z Afghánistánu může být rozpoutána krvavá občanská válka.Poznamenal také, že se tím USA vzdávají hodnot, za které bojovaly.„Zbytek světa uvidí, že nepodporujeme demokracii a hodnoty, jež prosazujeme po celém světě. Jsou to lidská práva, zvlášť práva žen, právo na vzdělání, svoboda projevu a tisku, to vše nemají samozřejmě v Afghánistánu dokonalé, ale je to mnohem lepší, než kdyby Tálibán obnovil středověký islámský režim,“ řekl Petraeus.Rovněž dodal, že pokud v Afghánistánu zvítězí Tálibán, miliony běženců se vydají do Pákistánu a dalších zemí. Budou rovněž omezeny svobody místních obyvatel, zvlášť žen.„Kdybychom projevili odhodlání a vůli zůstat, měli bychom mnohem pevnější postoj na jednáních s Tálibánem. Ale když říkáme nepříteli, že odcházíme, proč se má něčeho vzdát? Není mi moc jasné, proč jsme nepomysleli na možnost ponechat 3,5 tisíce vojáků, abychom zabránili Tálibánu navrátit ultra konzervativní islámskou teokracii, což není v ničím zájmu,“ dodal Petraeus.S pomocí těchto vojáků by USA dokázaly zabránit občanské válce, ale v nynější situaci „bude válka pokračovat a všechno se pouze zhorší“, poznamenal generál.* Teroristická organizace zakázaná v RF

