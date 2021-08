https://cz.sputniknews.com/20210802/prvni-transgender-v-historii-olympijskych-her-svuj-vykon-nezvladl-15361674.html

První transgender v historii olympijských her svůj výkon nezvládl

Při prvním pokusu atletka nezvládla váhu 120 kilogramů, poté se dvakrát neúspěšně pokusila zvednout 125 kilogramů.V důsledku toho předčasně ukončila své vystoupení.Hubbardové je 43 let, před transgender přeměnou se jmenovala Gavin Hubbard. V roce 2012 se stala ženou a v roce 2017 získala stříbrnou medaili na mistrovství světa v kategorii nad 90 kilogramů.Aby se dostala na olympijské hry v Tokiu, splnila podmínky pro přijetí, které byly stanoveny Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodní federací vzpírání (IWF).V roce 2004 MOV uveřejnil nařízení, které stanoví podmínky pro lidi se změnou pohlaví, pokud se chtějí zúčastnit sportovních akcí. Například sportovec, který si nechá změnit pohlaví na ženské, musí prokázat, že celková hladina testosteronu v jeho krvi je pod 10 nanomolů na litr po dobu minimálně 12 měsíců.U zdravé ženy se toto číslo pohybuje od 0,1 do 3,8 nanomolů na litr a u muže od pěti do 30 nanomolů.Proč sportovci neustále kousají medaile?Sputnik odpovídá na hlavní otázky týkající se jednoho z nejběžnějších rituálů sportovců pózujících na pódiu.Pamatujeme si filmy, kde pirát nebo obchodník kouše minci. Faktem je, že ryzí zlato je měkký kov, který se tlakem zubů poškozuje. Je to jednoduché: pokud po takových manipulacích nezůstaly žádné stopy, bylo jasné, že se postava setkala s falešným kovem.Jenže teď ověřovat medaili tímto způsobem je hloupé. Již dlouho je známo, že současné zlaté olympijské medaile nejsou vyrobeny z čistého zlata: na toto ocenění je použito pouze šest gramů.Jinak to bylo na začátku 20 století. Jak vysvětlil sběratel olympijských medailí Jim Greensfelder, množství zlata použitého k udělování cen se po každé ze dvou světových válek zmenšovalo. Proto byly zlaté medaile vyrobeny z čistého zlata pouze na hrách 1904, 1908 a 1912. Pravda, tehdy byly mnohem menší než ty současné.

Karel Adam A na příští olympiádu se změní v co ? 0

josefnovak_36 v nanomola, nebo ve vola? 0

2021

sport, transgendeři, olympiáda, olympijské hry, letní olympijské hry 2021, transgender sportovci