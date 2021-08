https://cz.sputniknews.com/20210802/republikani-zverejnili-vysledky-vysetrovani-puvodu-koronaviru-15350214.html

Republikáni zveřejnili výsledky vyšetřování původu koronaviru

Republikáni zveřejnili výsledky vyšetřování původu koronaviru

Zpráva republikánů se zakládá na datech z veřejných zdrojů a z nepřímých svědectví. Text zveřejnil republikánský předseda zahraničního výboru Michael McCaul, je to třetí část jeho vyšetřování věnovaná původu koronaviru.„Po našem vyšetřování příčiny pandemie covidu-19 mám za to, že nastal čas, abychom úplně vyloučili trh s mořskými plody jako zdroj epidemie. Místo toho, jak je uvedeno v dané zprávě, svědčí nepopíratelné důkazy o tom, že všechny cesty vedou do WIV (pozn. Wuchanský virologický ústav),“ uvádí se v prohlášení McCaula.Ve zprávě se připomíná, že laboratoř konala výzkumy „mutací se získáním funkce“, podle McCaulova tvrzení to dělali „v nebezpečných podmínkách“. Vědci rovněž předpokládají, že první případy covidu-19 vznikly v srpnu nebo září 2019, a nikoli v polovině listopadu, jak se píše v jiných zprávách.Dále se uvádí, že se ve Wuchanském ústavu a laboratoři konaly různé opravné práce v době, kdy probíhal výzkum koronaviru. Bylo to několik měsíců předtím, než se objevily první případy covidu-19, uvádí se ve zprávě.McCaul vyzval Kongres, aby přijal zákon o sankcích vůči vědcům z wu-chanské laboratoře a také vůči úředním osobám z Komunistické strany Číny, kteří údajně bránili boji s pandemií, vyzval také zahraniční výbor, aby předvolal k soudu amerického experta Petera Daszaka kvůli jeho „nedůsledným“ a „zjevně nepřesným“ tvrzením.„Nastal čas, abychom použili všechny nástroje, kterými disponuje americká vláda, a pokračovali ve zjištění celé pravdy o tom, jak vznikl tento virus,“ poznamenal McCaul.Magazín zdůrazňuje, že autoři průzkumu nemluví o tom, že mají „nezvratné důkazy“, aby prokázali svá tvrzení. Naopak se spíše snaží získat reakci zákonodárců a uvalit na Čínu odpovědnost za pandemii.Od začátku epidemie koronaviru ve Wuchanu koncem prosince 2019 se v médiích objevovaly různé verze, že nový virus mohl „uniknout“ z laboratoře virologického ústavu ve Wuchanu. Experti Světové zdravotnické organizace navštívili letos v březnu tento ústav, včetně také maximálně izolované laboratoře BSL-4, se kterou právě souvisely verze úniku viru anebo o jeho eventuálním umělém původu.WHO zveřejnila v březnu úplnou verzi zprávy mezinárodního týmu expertů o návštěvě Wuchanu za účelem zjištění původu koronaviru, ve které označila jeho únik z laboratoře za „krajně málo pravděpodobný“. Ve zprávě se dále píše, že koronavirus nového typu byl nejspíš přenesen na člověka z netopýrů přes jiné živočichy.Jinou verzi původu koronaviru, přímý přenos na člověka ze živočichů, zařadili experti do seznamu hypotéz „od možných do pravděpodobných“. Mise WHO také označila za „možnou“ verzi vzniku koronaviru přes chlazené potraviny.USA a 13 dalších států zveřejnily společné prohlášení, ve kterém vyslovily znepokojení ohledně závěrů zprávy WHO k výsledkům návštěvy mezinárodních expertů, a zdůraznily nutnost „průhledného a nezávislého vyšetřování“ původu covidu-19.

