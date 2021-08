https://cz.sputniknews.com/20210802/rozkaz-topit-u-britske-kralovny-ve-skrini-objevili-zelenou-kostru-15361250.html

Rozkaz topit. U britské královny ve skříni objevili zelenou kostru

Ve Velké Británii sílí skandál související s královskou rodinou a takzvaným zázrakem zelené energetiky. 02.08.2021, Sputnik Česká republika

The Guardian píše, že zástupci královny Alžběty využili tajné procedury a zařadili do legislativy Skotska změnu, podle které Její Veličenstvo získává výhradní právo neprodávat pozemky, které vlastní, na výstavbu tepelného potrubí z alternativních zdrojů energie, jež se používají na topení soukromých domů a veřejných budov.Podstata situace spočívá v následujícím.Ve Skotsku, jež je součástí Spojeného království, mají Zákon o tepelném potrubí (Heat Networks Act). Tento zákon je v podstatě diskriminační vůči tradiční energetice. Jeho body zavazují státní a místní úřady, aby poskytovaly všestrannou a prioritní podporu projektování, výstavbě a provozu topných systémů, jež používají jako základ alternativní zdroje energie.Stejný dokument stanovuje povinný prodej pozemků, po kterých povedou nová potrubí na topení. V případě schválení projektu bez ohledu na to, přeje-li si majitel se rozloučit s vlastním pozemkem, bude ho muset státu prodat. Dělá se to pod záminkou dosažení ušlechtilého a módního cíle, což je snížení exhalací skleníkových plynů a boj s globálním oteplováním.Zákon byl přijat letos v zimě, ale již v etapě projednání se veřejnost dozvěděla o celé řadě velmi zajímavých faktů.Skotská premiérka Nicola Sturgeonová například odmítla odpovědět na otázku parlamentních poslanců, kteří chtěli zjistit, jestli královna nepoužívá tajnou lobby, aby její pozemky byly vyškrtnuté ze seznamu povinného odkupu.Asistenti Sturgeonové zaslali v lednu do královské kanceláře dopis se žádostí o schválení novely zákona. Měsíc nato se dozvěděli, že skotský ministr energetiky Paul Wheelhouse svévolně zařadil na žádost advokátů královské rodiny do zákona změny, podle kterých byly všechny pozemky královny Alžběty, majitelky největších území v Skotsku, vyškrtnuty ze seznamu povinného odkupu. Přesně za dva týdny stejný ministr informoval parlament, že Buckinghamský palác schválil zákon v nové redakci, podle které ani státní úřady, ani soukromé společnosti nemají právo žádat prodej pozemků, jež patří královně.Později vyšlo najevo, že Londýn použil tajnou proceduru pod názvem Královské schválení (Queen’s consent). Stanovuje, že vlády mají informovat advokáty královské rodiny o všech zákonech a novelách zákonů, jež se tak nebo jinak dotýkají zájmů nebo majetku královských členů. Tento mechanismus pochází z 18. století, samotní Britové ho označují za archaický, nicméně je z právního hlediska legitimní, což právě využil oficiální Londýn.Olej do ohně přilil také fakt, že členové královské rodiny, zejména princ Charles a jeho syn princ William, provádějí veřejnou kampaň na ochranu ekologie a snížení exhalací do atmosféry. Vévoda z Cambridge investoval nedávno 50 milionů liber do programu ochrany ekologie.Abychom měli úplný obraz, dáme stranou emoce, a podíváme se na to z technického hlediska.Velká Británie o sobě dávno a aktivně mluví jako o nejpokrokovějším evropském státu z hlediska boje za ekologii. Již Margaret Thatcherová zahájila kampaň za plánovitou likvidaci vlastní těžby uhlí, což vyústilo ve stálé tvrdé střety horníků s policií.Přitom je třeba uznat, že Londýn dosáhl v této věci jistých úspěchů. Počínaje rokem 1990 se objem exhalace skleníkových plynů snížil v zemi o 35 %, dnes ročně činí pouhých 350 milionů tun kysličníku uhličitého. Britové rádi připomínají tento fakt a dodávají, že se toho podařilo dosáhnout výhradně díky zavedení obnovitelných zdrojů energie, jejichž lví podíl se podle náhodné shody okolností nachází právě ve Skotsku.Londýn také všemožně bránil výstavbě plynovodu Nord Stream 2, přičemž pečlivě skrýval fakt, že například na jaře 2018 v době anomální zimy zachránily právě dodávky ruského zkapalněného plynu z Jamalu velký počet Britů před smrtí v ledových bytech a domech. Neméně pečlivě skrývají fakt, že Norsko a Katar, hlavní dodavatelé zemního plynu na Britské ostrovy, nedokážou plně uspokojit domácí poptávku. V jednotlivých obdobích, jako například ve stejném roce 2018, činil ruský plyn, který koupily státy EU, třetinu celého importu modrého paliva, a překročil 16 miliard kubíků.Vraťme se ale do Skotska.Tady mají drtivou většinu zelené generace Velké Británie, hlavním zdrojem jsou větrné elektrárny, jak pobřežní, tak mořské. V roce 2015 ve Skotsku s jejich pomocí vyráběli 59 % elektřiny, v roce 2020 stoupl tento ukazatel na 97 %, Edinburgh dnes tedy úplně zabezpečuje své potřeby prakticky bez spalování ropy nebo plynu.V této části Spojeného království se nacházejí alternativní elektrárny o celkové kapacitě 11,8 gigawattů, což činí více než čtvrtinu všech analogických kapacit Británie. Právě skotský úspěch velmi usilovně reklamují britští funkcionáři, kteří žádají ostatní státy, aby se vzdaly použití uhlovodíků. Skotské vedení, jež má úspěšný státní program zelených změn v energetice a také velmi drsné klima, se však rozhodlo rozvíjet dobré zkušenosti a zajistit nepřetržité dodávky elektřiny do domovů svých občanů. Právě proto vznikl již vzpomínaný zákon, který má za cíl vytopit domy Skotů nehledě na přání místních velkých majitelů pozemků. Jenže pak bylo zjištěno, že hlavní majitelka pozemků vyzývá všechny k ochraně planety, ale přitom nemá ráda, když někdo sahá na její majetek.To ale není nic nového. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Skotovi.

