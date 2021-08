Ruští agenti z Vrbětic mohli zabíjet americké vojáky v Afghánistánu, tvrdí Respekt. Zapojila se FBI

„Vzhledem k čekání na právní pomoc z USA lze spíše odhadovat, že policie uzavře vyšetřování vrbětického případu nejdříve někdy v průběhu příštího roku. Věc může skončit odložením, protože nebude dostatek důkazů na obvinění konkrétních osob, nebo naopak obviněním agentů a jejich případných spolupracovníků z terorismu. V případě Čepigy s Miškinem nelze očekávat, že by je Rusko vydalo do Česka. Pokud by byli odsouzeni, stalo by se tak na dálku,“ píše Respekt.