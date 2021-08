Snad se to napotřetí podaří

https://cz.sputniknews.com/20210802/snad-se-to-napotreti-podari-15361515.html

Americké letectvo opět selhalo při testech prototypu hypersonické rakety AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), informuje server The Drive. 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Testy se konaly na strategickém bombardéru B-52H Stratofortress v Tichém oceánu, u pobřeží Kalifornie. Raketa se bezpečně oddělila od letadla, ale motor nenastartoval. Podle informací armády se nehledě na technické problémy motoru během startu podařilo získat „cenné údaje“: v předchozích letových zkouškách se prototyp od nosného letounu neoddělil.Hypersonická raketa vyvinutá společností Lockheed Martin je díky svým technickým vlastnostem schopná dosáhnout rychlosti přesahující 24 tisíc kilometrů za hodinu. Je vybavena proudovým motorem s řízenou bojovou hlavicí. Média uváděla, že AGM-183A může za 30 minut doletět do Pekingu a za 20 minut do Moskvy.Washington očekává, že pouze na výzkum hypersonických zbraní vynaloží 3,2 miliardy dolarů. Tato částka převyšuje celkové výdaje na obranu převážné většiny zemí.

Miner Peter

Vedia, že tá ich hypersonická raketa môže za 30 minút doletieť do Pekingu a za 2 minút do Moskvy. Len akosi pozabudli, že na to sa musí naštartovať motor. Ale je čo oslavovať, už sa aspoň podarilo raketu "odlepiť" od lietadla. A ešte by mali zaviesť sankcie proti Rusku, že si dovolili vo vývoji hypersonických zbraní USA predbehnúť.

