https://cz.sputniknews.com/20210802/stibrova-a-arichteva-odhodily-zabrany-fanouskum-ukazaly-nedokonale-telo-po-porodu-15349251.html

Štíbrová a Arichteva odhodily zábrany: Fanouškům ukázaly nedokonalé tělo po porodu

Štíbrová a Arichteva odhodily zábrany: Fanouškům ukázaly nedokonalé tělo po porodu

Na Instagramu je v poslední době samá přehlídka dokonalých těl. Herečka Veronika Arichteva se však zřejmě rozhodla, že tomuto trendu učiní konec, a vzápětí ji... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T14:29+0200

2021-08-02T14:29+0200

2021-08-02T14:29+0200

celebrity

děti

tělo

postava

fotografie

mateřství

martina pártlová

nikol štíbrová

veronika arichteva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1167/04/11670471_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_bff186485a396b067a00e42b94d89c32.jpg

Ne všechny fotografie se vždy povedou tak, jak bychom si představovali. Tento problém však většinou řeší více ženy než muži. I dnes se ale najde stále pár takových, který si ze sebe, nepovedených fotek a nedokonalostí vlastního těla dokáží udělat legraci. A k nim se nyní připojila (nejen) známá herečka a moderátorka Veronika Arichteva, která má doma malého chlapečka.A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jako jedna z prvních se vyjádřila její kamarádka a kolegyně Martina Pártlová, která je součástí jejich tria 3v1.„Vlasto, máš tam špek. Já bych se nevešla na fotku,“ napsala pobaveně.Z celebrit však nebyla jediná, kdo měl ke snímku co říct. Ozval se totiž i Veroničin dobrý kamarád, herec Roman Vojtek.Spousta uživatelek pak Veroniku chválila za to, že se nebojí jít s kůží na trh a ukázat realitu. „To je super, jak jste normální baba,“ uváděly.Mnohé dokonce uváděly, že teď Veroniku milují ještě víc. A lidé jí i přes faldíky vzkazovali, že stejně vypadá skvěle: „Bříško je krásný!!! A fotky taky! Užívejte!!!“Obecně lidi nenadchlo jen foto s bříškem, ale i zbytek snímků. Její fanoušci navíc podotýkali, že jde vidět, že fotky jsou opravdu „ze života matek“.A když už sebrala potřebnou odvahu Veronika, rozhoupala se k něčemu podobnému i její kamarádka a kolegyně Nikol Štíbrová. I ona se totiž na sociální síti pochlubila pro mnohé ne moc lichotivou fotografií.I na její příspěvek vzápětí reagovala Pártlová, která porodila ve stejný den jako Nikol.Na slova Martiny však okamžitě reagoval její přítel a otec malé Stelly, Josef Vařeka: „Ať tě to ani nenapadne!!!!!!!!!“ I na to ale měla Pártlová trefný komentář: „Aspoň ukážu, jakej jsi hrdina.“A vypadá to, že takový příspěvek ocenily mnohé ženy: „Úžasné. Zasmála jsem se a ráda vidím konečně něco jiného než ploché břicha po porodu.“Jak je navíc u Nikol zvykem, příspěvek také pobavil: „Ztoho se teď třáslo i to moje.“I přes to všechno si ale fanoušci této krásné maminky myslí, že jí to stále sekne: „Dámy, na špeky máte nárok! Na kráse a charisma vám to neubírá!“A teď už jen zbývá čekat, zda se k této „poporodní challenge“ přidá i Martina.Nikol ŠtíbrováNikol Štíbrová je známá česká herečka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007. V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai.V současné době tvoří trio 3v1 s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias. Chlapečka porodila tehdejšímu příteli Martinovi Kynclovi, se kterým byla i zasnoubená. Pár se však v létě 2018 rozešel a na svatbu nikdy nedošlo.Nyní je šťastně zadaná a vdaná za Petra Leitgeba, kterému v červnu 2021 porodila syna Tobiase.Veronika ArichtevaVeronika Arichteva je česká divadelní, televizní, seriálová a také filmová herečka. Proslavila se svou rolí Sylvy Petrové, kterou hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Diváci si ji také pamatují ze seriálu První republika nebo Vyprávěj. Právě u natáčení posledního zmíněného seriálu se setkala se svým nynějším manželem Biserem Arichtevem. V roce 2018 účinkovala v taneční show StarDance, kde vypadla v semifinále.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

děti, tělo, postava, fotografie, mateřství, martina pártlová, nikol štíbrová, veronika arichteva