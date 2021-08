https://cz.sputniknews.com/20210802/treti-davka-vakciny-prymula-prozradil-kdo-by-ji-mohl-v-cesku-dostat-15355211.html

Třetí dávka vakcíny? Prymula prozradil, kdo by ji mohl v Česku dostat

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula odpověděl na otázku o tom, jaké kategorie občanů by měly být naočkovány třetí dávkou vakcíny proti koronaviru... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Český epidemiolog Roman Prymula ve svém komentáři pro česká média naznačil, že imunokompromitovaní lidé mohou mít na podzim nárok na třetí dávku vakcíny, a to kvůli tomu, že patří do tzv. ohrožené skupiny občanů, kteří mají nižší ochranu proti covidu-19.Kromě lidí se sníženou imunitou by nárok na třetí dávku očkovací látky mohli mít i starší lidé. Podle Prymuly se taková varianta nyní zvažuje, nicméně, je potřeba počkat na další statistická data, a to zejména z evropských zemí. Český epidemiolog se ale zmínil i o příkladu Izraele, kde byl zaznamenán pokles účinnosti očkování po uplynutí několika měsíců.Babiš promluvil o přeočkování třetí dávkouNa konci minulého měsíce premiér Andrej Babiš uvedl, že nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, zda se třetí dávky vakcíny podávat budou či nikoli.Babiš rovněž prohlásil, že by do daného termínu mělo být jasno, zda se třetí dávka vakcíny bude či nebude podávat například ohroženým skupinám, tedy starším lidem nebo osobám se sníženou imunitou.Následně pokračoval tím, že je zapotřebí jednat také o protilátkách. V současné chvíli je totiž situace taková, že se Češi sice mohou nechat otestovat na protilátky, ale zatím to není uznáváno jako doklad o bezinfekčnosti, a to na rozdíl od očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci.

