USA se octly na prahu defaultu, píše Bloomberg

V USA vypršel termín dvouleté dohody o „stropu“ státního dluhu, píše Bloomberg. 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Limit částky dluhu byl stanoven na 22 bilionů dolarů v roce 2019, v červnu však dluh stoupl na 28,5 bilionu. Podle zprávy agentury, pokud Kongres nepodnikne žádná opatření, bude ministerstvo financí nuceno použít tvrdá opatření. Tento úřad bude nyní moci disponovat jenom peněžními prostředky na kontech, což je 450 miliard dolarů.„Nastala chvíle, kdy je třeba upozornit členy Kongresu na tento problém, a začít o tom jednat,“ prohlásil David Wilcocks, vědecký zaměstnanec Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku.V srpnu 2019 byl limit státního dluhu pozastaven z rozhodnutí Kongresu na dva roky. Poněvadž nový plán na zvýšení „prahu“ nebo jeho zastavení nebyl připraven, zrušili úředníci prodej cenných papírů státních a místních orgánů moci, které pomáhají investovat příjmy z dluhopisů.Demokraté mohou samostatně přijmout rozhodnutí o škrtech v rozpočtu anebo se dohodnout s republikány, pak bude třeba v něčem ustoupit, například pozměnit některé rozpočtové články.USA aktivně zvyšují zahraniční půjčky počínaje krizí roku 2008. Za Baracka Obamy se dlužní závazky zvýšily o 9 bilionů, za Donalda Trumpa o dalších sedm. V roce 2018 to činilo již 78 % HDP, úroveň, kterou Světová banka označuje za nebezpečnou.Experti předpovídají, že státní dluh má překročit americkou ekonomiku za deset let. Ale kvůli pandemii koronaviru a výdajům na podporu národního hospodářství se to stalo dříve. Takže letos na jaře dosáhl státní dluh USA 28 bilionů dolarů, neboli 101 % HDP. V minulosti se to stalo pouze jednou, po 2. světové válce.

