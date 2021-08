https://cz.sputniknews.com/20210802/usedne-meghan-markleova-v-bilem-dome-ma-na-to-dost-kuraze-a-sebevedomi-tvrdi-biograf-15356420.html

Usedne Meghan Markleová v Bílém domě? Má na to dost kuráže a sebevědomí, tvrdí biograf

Během deseti let Spojené státy mohou mít ženu v prezidentském úřadě. Perspektivní kandidátkou je manželka prince Harryho Meghan Markleová. Tvrdí to autor Tom... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

Pokořit srdce britské královské rodiny se jí nepovedlo, ale u Američanů to může mít snadnější. Tom Bower, který pracuje na biografii o Meghan Markleové, se domnívá, že existují reálné šance, aby bývalá herečka kandidovala na šéfa Bílého domu. Ostatně by nebyla první filmovou hvězdičkou, která se vydala politickou dráhou v Kalifornii – domovem Hollywoodu.Stačí si vzpomenout, že slavný americký herec Ronald Reagan začínal svou politickou kariéru právě v Kalifornii, kde po dvě funkční období zastával funkci guvernéra, a nakonec byl zvolen i do Bílého domu.Kromě toho se může stát i senátorkou za Kalifornii. K tomu jí navíc podle něj prospívá skutečnost, že je míšenka. Podobně jako Arnold Schwarzenegger se může stát i guvernérkou státu.Není od věci připomenout, že již v únoru hlavní stratég demokratů Mike Trujillo uvedl, že vidí známky toho, že si Meghan, která ve středu oslaví své čtyřicátiny, připravuje cestu ke kandidatuře na senátorku.Harryho knihaZatímco politická kariéra Meghan se teprve připravuje, vody rozvířil sám princ Harry, který uzavřel smlouvu s britským nakladatelstvím Penguin Random House na knihu pojednávající o jeho vzpomínkách na život v britské královské rodině.Jak uvedly zdroje pro The Daily Mail, královská rodina má určité a „velmi skutečné obavy“, že by kniha mohla ublížit monarchii tím, že by podkopala pověst Harryho otce, prince Charlese.Harry minulý týden oznámil, že se chystá odhalit „přesný a zcela pravdivý“ popis svého života, ale podle královského zasvěcence tato zpráva způsobila, že byli v Buckinghamském paláci naštvaní a zklamaní.

