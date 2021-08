https://cz.sputniknews.com/20210802/v-litve-za-jediny-den-zadrzeli-rekordni-pocet-nelegalnich-migrantu-z-beloruska-15350494.html

V Litvě za jediný den zadrželi rekordní počet nelegálních migrantů z Běloruska

V Litvě za jediný den zadrželi rekordní počet nelegálních migrantů z Běloruska

V Litvě za poslední den zadrželi rekordní počet nelegálních migrantů z Běloruska od začátku roku, hranici nelegálně překročilo 287 osob. Sputniku to uvedlo... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-02T13:20+0200

2021-08-02T13:20+0200

2021-08-02T13:20+0200

svět

bělorusko

litva

alexandr lukašenko

V Litvě za den zadrželi 287 nelegálních migrantů. Jak uvádí statistický úřad, je to největší počet zadržených na hranicích za jediný den od začátku roku. Předchozí rekord byl stanoven 28. července, kdy bylo v Litvě zadrženo 171 osob.Od začátku roku se do republiky snažilo dostat 3 832 nelegálních migrantů, což je 47krát více než v loňském roce.Litva v poslední době informuje o růstu počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Úřady 2. července vyhlásily mimořádnou situaci v souvislosti s návalem nelegálních migrantů. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko zase prohlásil, že země nebude nadále zadržovat nelegální migranty, protože kvůli sankcím Západu na to Minsk nemá „ani peníze, ani síly“.Česká pomoc LitvěČlenské státy Evropské unie odeslaly humanitární pomoc Litvě, která čelí náporu migrantů ze Středního východu a Afriky, přicházejících ze sousedního Běloruska. Mezi těmito státy je i Česká republika. Informoval o tom ministr resortu zahraničí Jakub Kulhánek.Český ministr zahraničí 24. června prostřednictvím sociálních sítí informoval, že do Litvy již dorazil konvoj českých hasičů s pomocí pro záchytný tábor na hranicích Litvy a Běloruska.Zmiňme, že kromě České republiky poskytlo humanitární pomoc Litvě 12 členských zemí Evropské unie. Eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčič uvedl, že v případě potřeby se může tato pomoc ještě rozšířit.

Renegát Já nevím o co těm třem pidi republikám okolo Baltu (Estonsko, Lotyšsko, Litva), vlastně jde = čtvrtina lidí v produktivním věku jim už utekla do Švédska a dalších západních zemí!...a Luky jim tam teď posílá mladou "pracovní sílu" - a zadarmo!! I o dopravu se jim na své náklady postaral! Měli by mu líbat ruce a ne stavět na hranici ploty z žiletkového drátu!! :DDD 7

Renegát Já nevím o co těm třem pidi republikám okolo Baltu (Estonsko, Lotyšsko, Litva), vlastně jde = čtvrtina lidí v produktivním věku jim už utekla do Švédska a dalších západních zemí!...a Luky jim tam teď posílá mladou "pracovní sílu" - a zadarmo!! I o dopravu se jim na své náklady postaral! Měli by mu líbat ruce a ne stavět na hranici ploty z žiletkového drátu!! :DDD

bělorusko

litva

bělorusko, litva, alexandr lukašenko