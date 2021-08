https://cz.sputniknews.com/20210802/zemrel-filmovy-a-divadelni-herec-milan-stehlik-bylo-mu-77-let-15354194.html

Ve věku 77 let zemřel herec Milan Stehlík. Jeho hlasem mluvil kamarád včelky Máji Vilík

Činohra Národního divadla dnes utrpěla velkou ztrátu: zemřel její dlouholetý člen herec a dabér Milan Stehlík. Na první scéně působil téměř padesát let... 02.08.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes v noci nás po dlouhé vleklé nemoci opustil dlouholetý člen Činohry Národního divadla Milan Stehlík. Čest jeho památce!“ napsal tiskový mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk na Twitteru.Herec Milan Stehlík pochází z uměleckého prostředí, jeho rodiči byli režisér a dramaturg Miloslav Stehlík a herečka Věra Budilová. Studoval na DAMU a své první angažmá našel v Městských divadlech pražských. Již na této scéně zaujal svým hereckým projevem a po čtyřech sezónách dostal nabídku do Národního divadla. Nastoupil v roce 1970 a na první scéně působil okolo padesáti let. Začal rolemi mladých milovníků nebo komických typů, postupně se přehrál do charakterních úloh.Na jevišti Národního divadla hrál ve stovce her různé provenience a žánrů, za zmínku stojí klasické kusy jako například Richard III., Lakomec, Sluha dvou pánů nebo Rok na vsi, po boku Dany Medřické se objevil také ve slavné Kočičí hře. Z posledních produkcí první scény, kde se Stehlík objevil, jmenujme Audienci u královny, Zbyhoň!, Sen čarovné noci či operu Juliette (Snář). Spolupracoval i s Divadlem v Celetné či Strašnickým divadlem.Vedle divadelních rolí se objevil i ve filmu a televizi. Poprvé se už v roce 1966 objevil v televizní produkci Dobrodružství Huckleberryho Finna. Zahrál si v Princi a chuďasovi, Pokladu krále Davida, Nezbedné pohádce či seriálu Laskavý divák promine. Jeho poslední filmovou prací se stal snímek Anglické jahody z roku 2008.Vedle herectví se Milan Stehlík věnoval také dabingu. Herec je znám mnoha divákům z animovaného seriálu Včelka Mája, kde svůj daroval postavičce Vilíka.

