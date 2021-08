Britský premiér Johnson se setkal se Světlanou Tichanovskou

https://cz.sputniknews.com/20210803/britsky-premier-johnson-se-setkal-se-svetlanou-tichanovskou-15368576.html

Britský premiér Boris Johnson se v Londýně setkal se Světlanou Tichanovskou, bývalou kandidátkou na funkci běloruského prezidenta, uvádí agentura Reuters. 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Noviny Financial Times již dříve uvedly, že Světlana Tichanovská, bývalá kandidátka na funkci běloruského prezidenta, chce během úterní cesty do Londýna získat podporu britského premiéra Borise Johnsona, aby byly zrušeny výjimky ze sankcí vůči Minsku, což podle ní oslabilo jejich účinnost.Johnson vyjádřil podporu demokracii a občanské společnosti v Bělorusku.„Jsme na vaší straně, velmi podporujeme to, co děláte. Jsem rád, že vás vidím,“ řekl Johnson Tichanovské. Jeho slova citovala agentura Reuters.V Bělorusku se 9. srpna 2020 konaly prezidentské volby, v nichž pošesté zvítězil Alexandr Lukašenko, který podle údajů ústřední volební komise získal 80,1 % hlasů. Poté začaly v zemi masové opoziční protesty, k jejichž potlačení používaly bezpečnostní složky kromě jiného i speciální prostředky a speciální techniku. 11. února běloruská KGB oznámila, že se situace v zemi stabilizovala, vrchol protestů pominul a jejich projevy prakticky zmizely.Opozice považuje za vítěze voleb Světlanu Tichanovskou, iniciuje rozšíření mezinárodních sankcí proti oficiálnímu Minsku a uspořádání nových voleb. V Bělorusku bylo zahájeno trestní řízení proti řadě opozičních vůdců kromě jiného i za výzvy k uchopení moci, za vytvoření extremistické skupiny, spiknutí s cílem zmocnit se státní moci neústavními prostředky a pokus o teroristický útok. Tichanovská, která odjela do Litvy a je rovněž obviněna z trestných činů, je zařazena na seznam osob zapojených do teroristických aktivit, Minsk usiluje o její vydání, ale Vilnius to odmítl.Běloruské úřady opakovaně uváděly, že protesty v zemi jsou koordinovány ze zahraničí. Lukašenko obvinil Západ z přímého zasahování do situace v republice a uvedl, že nepokoje jsou v režii USA a Evropané jim nahrávají. Vztahy mezi Běloruskem a západními zeměmi se po volbách prudce zhoršily, Evropská unie, Velká Británie, USA, Kanada a řada dalších zemí postupně zavedly sankce proti běloruským úředníkům a podnikům a obvinily Minsk z porušování průběhu voleb a porušování lidských práv.

