„Bude se i hajlovat?“ Zemanova záštita nad Vlasteneckým setkání vyvolala poprask

Každoroční setkání příznivců nacionalistických a konzervativních názorů proběhne letos 21. srpna tradičně na Zámku Příčovy. I tentokrát akci zaštítil prezident... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Skutečně, mnoho lidí si své rozhořčení nenechalo pro sebe.Sociolog nato vtipálka poslal do Řeporyjí, kde kontroverzní starosta Pavel Novotný (ODS) nechal postavit pomník vlasovcům.Tradičně zazněla i obviňování Zemana z kolaborace s Ruskem.Komentátor Alexandr Mitrofanov ze své strany připomněl Zemanův výrok z roku 2015, že půjde před islamisty bránit svou vlast s puškou v ruce.Zmiňme, že se v minulých letech Vlasteneckých setkání účastnily některé kontroverzní osoby, včetně předsedy DSSS Tomáše Vandase či entomologa a protiislámského aktivisty Martina Konvičky. Moderátor Luboš Xaver Veselý před časem sklidil ostrou kritiku za to, že se v Příčovech nechal s Vandasem vyfotit.Mezi dalšími hosty akce v minulých letech byli i politik Jaroslav Bašta, europoslanec za SPD Hynek Blaško, poslanec Jaroslav Foldyna, bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl, spisovatel Benjamin Kuras, bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, spisovatelka Lenka Procházková, místopředseda KSČM Josef Skála, politolog Alexander Tomský či novinář Petr Žantovský.

Proč by se tam mělo hajlovat? Vždyť to není akce demobloku. Němcům a fašistům leze do prdele Demoblok ne Zeman. Ten s fašistama bojuje.

STEV.SEAGAL

Proč by se mělo hajlovat ? Není to ani akce demobloku, není to sudetoněmecký sjezd v mnichově a ani to není banderovský Pravý sektor a nebo prapor AZOV !!! Je to úmyslná provokace a určitě dobře zaplacena a na to ti západní trolli letí ja včeličky na med !!!

