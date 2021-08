https://cz.sputniknews.com/20210803/cesko-se-takto-nechovalo-ani-k-nacistickemu-nemecku-basta-kritizoval-jednani-cr-proti-rusku-15372870.html

„Česko se takto nechovalo ani k nacistickému Německu.“ Bašta kritizoval jednání ČR proti Rusku

Bývalý velvyslanec a nyní lídr kandidátky SPD v Pardubickém kraji Jaroslav Bašta v pořadu Rozstřel na iDNES.tv vyjádřil svůj názor ohledně české zahraniční... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud se budeme bavit o vztazích s nějakým cizím státem za posledních více než 100 let, za celé toto období máme dnes nejhorší vztahy s Ruskem. To, co se stalo v tomto roce, je z diplomatického hlediska poměrně neobvyklé. Mám pocit, že se československá diplomacie jako nyní k Rusku nechovala ani vůči nacistickému Německu na konci 30. let,“ řekl Bašta.Diplomat se například domnívá, že Česko udělalo předčasné závěry, když obvinilo Rusko a požádalo po něm plnou náhradu škod, zatímco vyšetřování výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích ještě neskončilo.Podle něj tak došlo v tomto roce ke svérázné „ukrajinizaci“ české zahraniční politiky. „Alespoň letos se chováme jako bychom sousedili s Ruskem a válčili s ním na Donbasu,“ řekl Bašta.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo zůstat sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, kde jsou také Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Česká diplomacie tak na konci června předala ruskému velvyslanci diplomatickou nótu požadující plnou náhradu škod, které se odhadují na 650 milionů.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

Simo Häyhä To je hlupák Z historie jsme se naopak poučili se zlu se neustupuje, ale zlu se brání. 1

Vladimír Štumpa Kdo genetický odpad ke své škodě čte, ví, že má inversní logiku. Smysluplnější je cucat zabalený bonbón. 🏁🏁🏁🏁 0

