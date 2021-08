https://cz.sputniknews.com/20210803/chcete-si-prodlouzit-zivot-zname-suroviny-ktere-by-to-mohly-dokazat-15356142.html

Chcete si prodloužit život? Známe suroviny, které by to mohly dokázat!

Chcete si prodloužit život? Známe suroviny, které by to mohly dokázat!

03.08.2021

2021-08-03T01:08+0200

2021-08-03T01:08+0200

2021-08-03T01:08+0200

Autoři daného výzkumu zjistili, že omega-3 kyseliny mají příznivý vliv na kardiovaskulární systém a snižují riziko zánětu. Více než 11 let pozorování navíc ukázalo, že lidé se zvýšenou hladinou omega-3 kyselin v těle žijí v průměru o pět let déle.A jak na správnou hladinu těchto kyselin v našem těle? Vědci doporučují lidem, aby do svého jídelníčku zařadili například lososa, lněná semínka, platýse, tuňáka, makrely či chia semínka. Tyto suroviny by přitom měli začít konzumovat co nejdříve, aby zároveň předešli možnému vzniku rakoviny a kardiovaskulárních chorob.Které potraviny ničí slinivku břišní?Nedávno jsme informovali o tom, že kandidátka lékařských věd, endokrinoložka kliniky Moskevské státní univerzity Zuchra Pavlovová promluvila o potravinách škodlivých pro slinivku břišní. Podle novin Rossijskaja gazeta odbornice uvedla, že konzumace velkého množství sladkých nebo kalorických potravin nejen způsobí hromadění tukové tkáně, ale také zánik buněk slinivky břišní.Endokrinoložka tak lidem poradila, aby dodržovali tříhodinové přestávky mezi jídlem. Expertka zdůraznila, že „hladovět déle než 5 hodin určitě není dobře,“ protože se ferment, který sleduje hladinu výživných látek (lipoprotein lipáza) aktivizuje v tukové tkáni, což vede k hromadění tukových zásob.

