„Demokratické strany“ volají po obušcích proti demonstrantům, zuří slovenská exministryně

Protesty a demonstrace jsou základem demokratické společnosti. V době pandemie koronaviru na to ale někteří politici zapomínají a vyžadují tvrdý zásah policie... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Lidé jsou frustrováni z toho, že politici nezvládají řízení pandemie. Mnohá rozhodnutí jsou kontroverzní a vyvolávají odpor veřejnosti. Proto podle Sakové mnozí vycházejí do ulic jak ve světě, tak i na Slovensku. Je ale příznačné, že mnozí nechtějí toto základní občanské právo lidem dopřát.Právě dnes podle ní mnozí politici společnost rozdělují a dělají to cíleně – „pro své vlastní politické zájmy“.Saková tak reagovala na demonstrace, které se na Slovensku konaly 23. července, když parlament hlasoval o zákoně, který podle jeho odpůrců zavádí diskriminaci neočkovaných. Během protestů došlo ke střetům s policií a část demonstrantů se chtěla probít do Národní rady. Strana Hlas-SD obvinila policii, že během celé akce selhala.Přitom vládě připomněla kontroverzní plošné testování, které podle kritiků naopak lidi vystavilo riziku nákaze. Ti, kteří ho odmítli, museli do izolace.Připomeňme, že demonstrace se konaly nejen před Národní radou, ale i před Prezidentským palácem. Protestujícím se nelíbí protikoronavirová opatření vlády, očkování a také novela očkovacího zákona, kterou podepsala prezidentka Zuzana Čaputová, díky které dochází ke zvýhodňování naočkovaných lidí.

2021

