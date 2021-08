https://cz.sputniknews.com/20210803/diky-jakemu-triku-docilite-stavnatych-karbanatku-na-tohle-mnoho-lidi-zapomina-15366399.html

Díky jakému triku docílíte šťavnatých karbanátků? Na tohle mnoho lidí zapomíná

Díky jakému triku docílíte šťavnatých karbanátků? Na tohle mnoho lidí zapomíná

Každý ví, že to nejchutnější mleté ​​maso získáme, pokud si ho doma nameleme sami z čerstvého masa vynikající kvality. Ne vždy ale máme tu možnost připravit si... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Mnohé hospodyňky často kupují již hotové maso v obchodě. A důvod je jednoduchý. Šetří to spoustu času. Většinou je ale chuťově lepší to domácí...Není třeba však automaticky předpokládat, že zakoupené mleté ​​maso musí být nutně bez chuti nebo špatné, protože vždycky existuje způsob, jak ho vylepšit. Tak pojďme na to!1. BylinkyPrvní tip hovoří o tom, že byste neměli zapomínat na jednu jednoduchou vychytávku. Jakékoli mleté ​​maso lze totiž „oživit“ pomocí čerstvých bylinek nebo jakýchkoli aromatických natí. Výsledný pokrm tak bude nejen šťavnatý, ale také neuvěřitelně chutný.V tomto případě se navíc fantazii meze nekladou, a tak můžete použít jakýkoli druh bylinek. Hlavní podmínkou je, aby byly jemně nasekané.2. CibuleDruhé tajemství spočívá v použití cibule. Cibule totiž skvěle zvýrazní chuť, zvláště pokud ji předem opečete. Tento trik při vaření navíc pomáhá tomu, aby maso hezky pustilo šťávu.3. KořeníK mletému masu se výborně hodí také koření. Jeho výběr však závisí na tom, jaký druh masa byl použit. Možnosti, jako je kari, kurkuma nebo khmeli suneli (tradiční gruzínská směs koření), se mohou stát univerzálním kořením. Klasickou a nestárnoucí kombinací je také sůl a čerstvě mletý černý pepř.4. CukrPokud máte v plánu připravovat ze zakoupeného mletého masa karbanátky, pak byste měli přidat trochu cukru. To vytváří chutnou krustičku, i když nepoužijete strouhanku či kousek pečiva.5. BramboryV neposlední řadě zmiňme, že i strouhané brambory mají velmi pozitivní vliv na chuť jakéhokoli mletého masa. Brambory jsou totiž schopny neutralizovat jakékoli nepříjemné chutě. Je však třeba si uvědomit, že z nich nejprve musíte vytlačit přebytečnou tekutinu, aby mělo mleté ​​maso požadovanou konzistenci.Triky na přípravu šťavnatých karbanátkůKdyž už máte připraveno lahodné maso, nezbývá než vymyslet, co s ním. Jako variantu nabízíme šťavnaté karbanátky. Receptů na tento pokrm najdete jistě nespočet, my vám však přinášíme pár tipů, jak toto jídlo ozvláštnit.Pokud rádi experimentujete, nebojte se do masové směsi přidat trochu octu. Ptáte se proč? Tato přísada pomáhá masu být mnohem měkčí a šťavnatější. Je totiž známo, že vepřové maso může být někdy trochu houževnaté, což dokáže zkazit chuť karbanátků. A právě ocet má pozitivní vliv na vlákna v mase. V případě, že ještě nejste na takové experimenty připraveni, můžete ocet nahradit lehčí složkou – suchým červeným vínem. To však přidejte až při dušení.Po octu přichází na řadu také tvaroh, což je surovina, kterou by s mletým masem kombinoval jen málokdo. Zajímavým faktem totiž je, že tvaroh pomáhá nejen zlepšit chuť tohoto jídla, ale také ji dokáže výrazně změnit. Jídlo tak bude chuťově bohatší a zajímavější. A vliv to bude mít i na šťavnatost masa.Pokud vám tyto tipy nestačily, věřte, že do mletých karbanátků můžete přidat také krupici nebo nastrouhanou cuketu (místo pečiva). Stejně tak je dobrým tipem mrkev nebo řepa.

