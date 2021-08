https://cz.sputniknews.com/20210803/dvere-restauraci-a-posiloven-v-new-yorku-budou-uzavreny-pred-neockovanymi-obcany-15375455.html

Dveře restaurací a posiloven v New Yorku budou uzavřeny před neočkovanými občany

Návštěvníci a zaměstnanci restaurací a posiloven v New Yorku budou povinni předložit očkovací průkaz s potvrzením o první složce vakcíny proti covidu-19, v... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle de Blasia požadavek týkající se restaurací a fitness klubů vstoupí v platnost 16. srpna a kontroly začnou 13. září. Návštěvníci budou muset pouze ukázat svůj očkovací průkaz potvrzující první dávku vakcíny, řekl primátor.Očkování bude podle něj vyžadováno od pracovníků a návštěvníků restaurací a fitness klubů. Očkování bude „klíčem“ pro obnovu a ochranu, a také jakýmsi městským průkazem, řekl primátor.28. července radnice slíbila zaplatit 100 dolarů (2 146 korun) každému Newyorčanovi, který podstoupí první kolo očkování proti koronaviru. Částka bude k dispozici ve formě předplacené debetní karty, případně si mohou zájemci zvolit bezplatný vstup do divadla, zábavního parku nebo k návštěvě památek v New Yorku.Koronavirus v USAZa poslední týden byl ve Spojených státech zaznamenán nárůst počtu případů nákazy koronavirem a s tím spojených úmrtí, což je pro americké úřady alarmující.Rochelle Walenská, ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedla, že podle stavu k minulé sobotě bylo ve Spojených státech každý den více než 72 000 nových případů onemocnění covidem-19, což je o 44 % více ve srovnání s předchozím týdnem, a dokonce ještě více než v létě 2020, kdy počet nemocných dosahoval vrcholu.Uvedla, že za týden se počet hospitalizací zvýšil o 41 % a počet úmrtí se zvýšil na 300 denně – to znamená o 25 %.Zients upozornil na skutečnost, že většina případů infekce byla zaznamenána v oblastech s nízkou úrovní očkování proti koronaviru, a také na jihu země - ve státech Louisiana a Florida, jejichž vlády byly nuceny vrátit dříve zrušená omezení.Očkování populace proti covidu-19 přitom v zemi nabírá na obrátkách. Za posledních sedm dní obdržely 3 miliony Američanů první z požadovaných dvou injekcí vakcíny, řekl Zients. Upozornil však, že v zemi je asi 90 milionů lidí, kteří mají nárok na očkování, ale nejsou očkováni, a „je nutné, aby přispěli svým dílem“.Podle amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v pondělí v USA dosáhl počet dospělých, kteří dostali alespoň první dávku vakcíny proti koronaviru, 70 %. Na jaře si americký prezident Joe Biden stanovil cíl dosáhnout této úrovně na Den nezávislosti 4. července, ale v červnu Bílý dům přiznal, že budou potřebovat „ještě pár týdnů“.Ve Spojených státech bylo od začátku pandemie koronaviru podle údajů ke dni pondělí 2. srpna identifikováno více než 35 milionů případů onemocnění covidem-19 a více než 613 úmrtí.

Martin Dindy Zavádzanie fašistických praktík voči neočkovaným podľuďom ktorí neveria systému a ani očkovaniu, prichádza z USA práve preto, že to boli USA ktoré použili Kovid na systémovú zmenu spoločnosti, kde bude dôležitejšie či ste verný a pokorný, než či ste šikovný. Keďže nezaočkovaných vyhodia z práce tak riadenie spoločnosti uchopia očkovaní poslušní sluhovia režimu 0

ToMašek v pohodě, ať zbankrotujou, zombíci brzy nebudou potřebovat žrát a cvičit... 0

