https://cz.sputniknews.com/20210803/kalousek-se-skamaradil-s-babisem-a-zve-na-pivo-s-andrejem-to-je-dno-zoufa-zahradil-15364579.html

Kalousek se skamarádil s Babišem a zve „na pivo s Andrejem“. To je dno, zoufá Zahradil

Kalousek se skamarádil s Babišem a zve „na pivo s Andrejem“. To je dno, zoufá Zahradil

Největší politický sok současného premiéra Andreje Babiše (ANO) navázal přátelský vztah s jeho synem. Miroslav Kalousek a Andrej junior si spolu zašli do... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T10:43+0200

2021-08-03T10:43+0200

2021-08-03T10:43+0200

česko

česká republika

miroslav kalousek

andrej babiš mladší

jan zahradil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15365230_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_9cbb5c88e15aab23c8cb6c1d425dddc7.jpg

Andrej Babiš junior, který kdysi tvrdil, že ho otec unesl na Krym, opustil Švýcarsko a vypravil se na Moravu pomáhat lidem po tornádu. Namísto návratu do Alp se poté ale vydal do Prahy, kde se ve vinohradské restauraci Hlučná Samota setkal s Miroslavem Kalouskem. Oba na sobě měli trička s jasným nápisem NE! parodujícím název premiérova hnutí.Diskutující byli z tohoto počinu nadšeni. „To starýmu stbákovi j*bne. Ó, kéž by…“ napsal jeden z nich. Pochvalu si zasloužil i od řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS).Po úspěchu tohoto počinu Kalousek naznačil, že může zopakovat populární kampaň TOP 09 „Na pivo s Karlem.„Lajk“ za více než dvanáct hodil dalo přes šest tisíc uživatelů a v komentáře jenom sršely podporou a humorem.Špinavá kampaň před volbamiTakové nadšení ale nesdíleli daleko všichni. Pro mnohé totiž zneužití pro politické účely Babiše mladšího, o kterým otec tvrdí, že má psychické potíže, představuje špinavou kampaň ze strany Kalouska. Kvůli tomu se dokonce ozval i europoslanec Jan Zahradil z ODS, která spolu s TOP 09 a lidovci tvoří koalici Spolu.Premiérův syn se rovněž zapojil do diskuse a prohlásil, že by se rád do akce „Na pivo s Mirkem“ zapojil.Samotnému „pivu s Mirkem“ předcházela omluva Babiše mladšího za konflikt jeho otce s Kalouskem na půdě Sněmovny v roce 2018. Učinil tak poté, co okresní soud rozhodl, že se premiér za své výroky omlouvat nemusí.Před svým setkáním s Kalouskem zajel Babiš mladší do Řeporyjí, kde ho uvítal sám Pavel Novotný.Sám Babiš mladší na sociálních sítích v posledních dnech tvrdě kritizoval svého otce, kterého označil za STBáka.

Miroslav Zita Nevěřím tomu, že ten kluk Babišuv ma všech pět pohromadě. Zase ho zneužili chudáka. Je to jedna žumpa. Je mi ho líto. 1

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miroslav kalousek, andrej babiš mladší, jan zahradil