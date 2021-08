https://cz.sputniknews.com/20210803/krym-zazaluje-ukrajinu-kvuli-peti-blokadam-15366573.html

Krym zažaluje Ukrajinu kvůli pěti blokádám

Krym zažaluje Ukrajinu kvůli pěti blokádám

Krym hodlá zažalovat Ukrajinu kvůli zorganizování pěti blokád: vodní, energetické, dopravní, potravinové a bankovní. Sputniku to oznámil předseda výboru pro... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T13:11+0200

2021-08-03T13:11+0200

2021-08-03T13:11+0200

svět

ukrajina

rusko

soud

krym

poloosrtov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/906/55/9065570_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53c33958e37dd973cfe22409ded680b7.jpg

Dotyčný v této souvislosti podotkl, že žaloby týkající se vodní a energetické blokády budou nejrozsáhlejší. První z nich by měla být podána již na podzim.„Základ žaloby už byl zformován. Nyní probíhá dokumentární potvrzování částky škody, a to doslova do posledního halíře,“ nechal se slyšet Trofimov.Podle předběžných odhadů činí částka škody 1,47 trilionu rublů, dodal.Zmiňme, že Krym má problémy se sladkou vodou, k čemuž došlo poté, co v roce 2014 Ukrajina po novém sjednocení poloostrova s Ruskem uzavřela jednostranně Severokrymský kanál vedoucí od Dněpru. Otázka zásobování vodou byla vyřešena díky vodojemům přirozeného plnění a podzemním pramenům. Ty se ale v minulém roce značně „změlčily“ a v některých městech bylo třeba omezit zásobování vodou.Citelný nedostatek vody už byl odstraněn. Vláda připravila komplexní plán na zajištění spolehlivého zásobování poloostrova vodou, a uvolnila na to kolem 50 miliard rublů.Na jaře byly uvedeny do provozu dva vrty nového Bešterek-Zujského zařízení na jímání vody, postaveného pro zásobování Simferopolu vodou. To pokrývá potřeby nejméně 25 tisíc lidí, a po úplném uvedení do provozu tohoto objektu to bude až sto tisíc lidí. Kromě toho pokračuje průzkum nových podzemních zásob. Koncem července byla pod Azovským mořem vytěžena první partie sladké vody.Koncem června uskutečnily ozbrojené síly členských zemí NATO několik provokací u pobřeží Krymu. Ministerstvo obrany RF oznámilo, že 23. června narušil britský torpédoborec Defender hranici Ruska v okolí mysu Fiolent. Ruští vojáci museli zahájit výstražnou palbu, aby narušitele zahnali.O den později fregata nizozemského vojenského námořnictva Evertsen, která se nacházela v neutrálních vodách, zamířila ke Kerčskému průlivu. Aby bylo zabráněno narušení hranice Ruska, vyslali vojáci do vzduchu stíhačky Su-30 a bombardéry Su-24. Poté cizí loď změnila kurs.

https://cz.sputniknews.com/20210802/ukrajina-pohrozila-rusku-kameny-z-nebe-kvuli-krymu-15361922.html

Vitoslav Tajny Krym udělal správné rozhodnutí. Jejich odchodem od obhospodařování Ukrajinou si Rusové oddechli. Viděl jsem velkolepé oslavy. Tolik radosti ve tvářích lidí jsem dlouho neviděl! 7

Karel Adam Sice tyto blokády už byly vyřešeny, ale proč neukázat světu co jsou Ukrajinci za "národ." 5

6

ukrajina

rusko

krym

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, soud, krym, poloosrtov