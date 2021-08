https://cz.sputniknews.com/20210803/kulhanek-chce-rozsirit-sankce-proti-belorusku-aby-nakonec-dopadly-na-lukasenkuv-rezim-15374353.html

Kulhánek chce rozšířit sankce proti Bělorusku, aby nakonec dopadly na Lukašenkův režim

Kulhánek chce rozšířit sankce proti Bělorusku, aby nakonec dopadly na Lukašenkův režim

Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek v komentáři pro portál Novinky.cz uvedl, že v souvislosti s pokročilým vyhrocením situace na bělorusko-litevských... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Litva v poslední době informuje o rekordním růstu počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem, což je podle médií Lukašenkova reakce na současné ekonomické sankce, neboť kvůli nim nechce na svých hranicích nadále zadržovat nelegální migranty.Šéf české diplomacie se domnívá, že Evropská unie by měla reagovat dalšími sankcemi.Kulhánek ovšem poznamenal, že nepodporuje některé návrhy, jako například to, že by státy EU pozastavily vydávání víz občanům Běloruska.„Tady bych byl proti. Ty sankce by měly být co nejvíce zaměřené tak, aby dopadaly na režim, ne na obyčejné Bělorusy,“ domnívá se ministr zahraničí.Česká pomoc BěloruskuKulhánek také poznamenal, že Česká republika dlouhodobě vystupuje proti Lukašenkovu režimu a snaží se pomáhat běloruským aktivistům a vůdcům opozice.Připomněl tak, že Česko nabízí stipendia studentům, což bude pokračovat dál. „Ministerstvo školství a Dům zahraniční spolupráce potvrdily vůli přijmout minimálně 80 perzekvovaných studentů na českých vysokých školách,” uvedl Kulhánek.Ještě před volbami by ministr také chtěl rozhodnout o adekvátním zastoupení běloruské demokratické opozice v České republice.„Samozřejmě zvažujeme a řešíme modality zřízení kanceláře běloruské opozice, kterou si přála Svjatlana Cichanouská, když tady byla,” připomněl Kulhánek červnovou návštěvu hlavní představitelky Svobodného Běloruska v Praze.„Ale pozor, až padne rozhodnutí, tak to ještě neznamená, že se ta kancelář hned otevře. To chce pak ještě taky čas,“ dodává.

