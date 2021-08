https://cz.sputniknews.com/20210803/lekar-vysvetlil-jaka-jsou-na-tele-nejzranitelnejsi-mista-vuci-melanomu-15358940.html

Lékař vysvětlil, jaká jsou na těle nejzranitelnější místa vůči melanomu

Onkolog a kandidát lékařských věd Andrej Pyljov v pondělí 2. srpna vysvětlil, že přítomnost melanomu závisí na tom, zda je oblast kůže odhalená.

Podle jeho slov se takový nádor u žen nejčastěji vyskytuje na bérci. Lékař upřesnil, že jde právě o ty části těla, které jsou neustále pod otevřeným sluncem a také nejsou chráněny oděvem.„Toto je oblíbená lokalizace melanomu právě u žen. Pokud jste se nespálily pouze jednou, ale stalo se to mnohokrát, pak se rizika zvyšují,“ řekl Pyljоv v pořadu rozhlasové stanice Govorit Moskva.Lékař také uvedl, že jsou časté i případy, kdy se u primárních pacientů vyskytují metastázy. Onkolog zdůraznil, že je to proto, že melanom je jedním z nejagresivnějších nádorů, který se na těle začíná brzy a rychle šířit.„Statisticky vidíme jasný nárůst výskytu v Rusku. Každý rok se přidávají asi 4 %. Je těžké říci, s čím to souvisí: buď s tím, že identifikujeme více pacientů, nebo se diagnostika zlepšila. S největší pravděpodobností obojí,“ řekl specialista.Pyljov upozornil na skutečnost, že nejčastěji onemocní starší lidé nad 60 let a také muži. To je pravděpodobně dáno tím, že muži často chodí svlečeni do půl těla, vysvětlil lékař.Nedávno, 28. července, onkolog Ivan Karasjov upozornil, že strava s vysokým obsahem červeného masa je faktorem vzniku kolorektálního karcinomu. Odvolal se na výzkum Dr. Mariose Jannakise z Institutu onkologie Dana-Farber: právě on jako první identifikoval podpisy alkylačních mutací v buňkách tlustého střeva, u nichž se mu podařilo prokázat souvislost s nadměrnou konzumací červeného masa, a také mutací, které stimulují rozvoj rakoviny.„Vědci analyzovali údaje ze vzorků DNA normální a nádorové tkáně, získaných od 900 pacientů s kolorektálním karcinomem. Všichni účastníci výzkumu hovořili o své stravě a životním stylu během několika let před diagnostikou rakoviny. Během analýzy bylo u těchto lidí zjištěno poškození DNA v normální i nádorové tkáni. Tato poškození byla mnohem častější u lidí, kteří jedli hodně červeného masa v jakékoli formě. Přitom konzumace drůbežího masa, ryb a vliv dalších faktorů souvisejících se životním stylem neměly vliv,“ uvádí se v textu zprávy uveřejněné na instagramové stránce onkologa.Karasjov poukázal na to, že pacienti s nejvyšší mírou poškození DNA byli o 47 % více ohroženi rizikem úmrtí na kolorektální karcinom. Lékař připomněl, že tento druh nádoru patří k jednomu z nejčastějších onkologických onemocnění, jehož vývoj nesouvisí pouze se stravou a životním stylem.Doporučil také, aby každý člověk po dosažení věku 45 let podstoupil takzvaný screening - kolonoskopii.

zdraví, lékař, vědci, rakovina, dna, onkologie