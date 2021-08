Lékaři promluvili o alergických reakcích na vakcíny proti covidu-19

https://cz.sputniknews.com/20210803/lekari-promluvili-o-alergickych-reakcich-na-vakciny-proti-covidu-19-15363699.html

Alergické reakce na vakcíny proti koronaviru jsou vzácné. Dostupné vakcíny neobsahují bílkoviny z kuřecích vajec, kravského mléka, želatinu a antibakteriální...

A jak již bylo naznačeno výše, dostupné vakcíny proti covidu-19 neobsahují některé látky, což výrazně snižuje riziko vzniku alergické reakce.Zdůrazněme však, že očkování proti koronaviru se nedoporučuje u pacientů s předchozí závažnou alergickou reakcí na složky, které jsou součástí vakcíny, uvádí se v daném materiálu. Pokud tedy existují nějaké obavy, pacienti by měli vyhledat svého lékaře a poradit se s ním.Třetí dávka očkování ve hřeV poslední době se vedou diskuze o tom, zda bude nutná třetí dávka vakcíny proti koronaviru či nikoliv. V souvislosti s tím bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula odpověděl na otázku o tom, jaké kategorie občanů by měly být případně třetí dávkou naočkovány. Prymula totiž odkazuje na data z amerických studií, z nichž vyplývá, že imunokompromitovaní lidé mají nižší míru ochrany, a proto by mohli dostat třetí dávku. Tito lidé tak patří do tzv. ohrožené skupiny občanů, kteří mají nižší ochranu proti covidu-19.Kromě lidí se sníženou imunitou by nárok na třetí dávku očkovací látky mohli mít i starší lidé. Podle Prymuly se taková varianta nyní zvažuje, nicméně, je potřeba počkat na další statistická data, a to zejména z evropských zemíSpory o původu koronaviruPřipomeňme, že od začátku epidemie koronaviru ve Wuchanu koncem prosince 2019 se v médiích objevovaly různé verze, že nový virus mohl „uniknout“ z laboratoře virologického ústavu ve Wuchanu. Experti Světové zdravotnické organizace navštívili letos v březnu tento ústav, včetně také maximálně izolované laboratoře BSL-4, se kterou právě souvisely verze úniku viru anebo o jeho eventuálním umělém původu.WHO zveřejnila v březnu úplnou verzi zprávy mezinárodního týmu expertů o návštěvě Wuchanu za účelem zjištění původu koronaviru, ve které označila jeho únik z laboratoře za „krajně málo pravděpodobný“. Ve zprávě se dále píše, že koronavirus nového typu byl nejspíš přenesen na člověka z netopýrů přes jiné živočichy.Jinou verzi původu koronaviru, přímý přenos na člověka ze živočichů, zařadili experti do seznamu hypotéz „od možných do pravděpodobných“. Mise WHO také označila za „možnou“ verzi vzniku koronaviru přes chlazené potraviny.USA a 13 dalších států zveřejnily společné prohlášení, ve kterém vyslovily znepokojení ohledně závěrů zprávy WHO k výsledkům návštěvy mezinárodních expertů, a zdůraznily nutnost „průhledného a nezávislého vyšetřování“ původu covidu-19.

