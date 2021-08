Média: Pracovníci NYT měli zakázáno vyšetřovat původ covidu-19

https://cz.sputniknews.com/20210803/media-pracovnici-nyt-meli-zakazano-vysetrovat-puvod-covidu-19-15365697.html

„Na začátku roku 2020 jsem navrhl šéfredaktorovi novin, že vyšetřím původ covidu-19. Řekli mi, že psát o původu koronaviru je nebezpečné. Každý příspěvek, v němž byl vysloven předpoklad, že covid-19 byl vytvořen uměle nebo vznikl v důsledku náhodného úniku z laboratoře, narážel na odpor,“ cituje The Spectator slova jednoho z pracovníků amerického listu.Podle novinářů byla teorie o laboratorním původu koronaviru považována za konspirační. Jeden zdroj sdělil, že projednání této teorie bylo zakázáno i mimo jiné kvůli tomu, že ji podpořil bývalý prezident USA Donald Trump.The Spectator předpokládá, že příčinou zákazu vyšetřování mohla být skutečnost, že před pandemií zveřejňoval The New York Times články, v nichž prosazoval linii vlády ČLR, a dostával za to miliony dolarů od čínských médií kontrolovaných vládou. Teprve v roce 2020 vymazal NYT tyto články ze svých webových stránek.Mluvčí NYT tato obvinění na adresu listu označil za směšná.Deník The Hill již dříve oznámil s odvoláním na úsudek republikánů ze Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, kteří vyšetřovali původ koronaviru, že by covid-19 mohl vzniknout v laboratoři v čínském Wu-chanu, a že došlo k jeho úniku. Oficiální Peking dříve prohlásil, že koronavirus mohli do ČLR přivézt američtí vojáci, kteří v říjnu roku 2019, tedy krátce před vypuknutím epidemie, navštívili Wu-chan, aby se tam zúčastnili Světových vojenských her.Pandemie nového koronaviruČínské úřady dne 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o epidemii neznámé pneumonie ve městě Wu-chan v centrální části země (provincie Chu-pej). První nemocní byli přitom tak či onak spojováni s místní tržnicí mořských plodů. Na začátku ledna roku 2020 bylo v Číně oficiálně oznámeno, že příčinou epidemie virové pneumonie neznámého původu je nový druh koronaviru.Následně 11. března 2020 prezident WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že šíření nového koronaviru má charakter pandemie.V březnu tohoto roku zveřejnila WHO plné znění zprávy skupiny odborníků o návštěvě Wu-chanu kvůli zkoumání původu koronaviru, v níž označili jeho únik z laboratoře za „velmi málo pravděpodobný“. Ve zprávě se rovněž uvádí, že koronavirus nového typu byl člověku předán nejspíše od netopýrů prostřednictvím nějakého jiného živočicha. Jinou verzi původu koronaviru – přímý přenos na člověka ze zvířete – zařadili odborníci na seznam hypotéz „možných až pravděpodobných“. Mise WHO označila také za možnou verzi přenosu viru přes chlazené potraviny.

marfušenka A už se ví, proč dal prezident Obama cca 38 mil. dolarů čínské laboratoři ve Wuchanu? 1

josefnovak_36 a tak je to se vším, co by ukazovalo na nekalé praktiky na západ, zvláště na USA. Ty dokonce zakázali vystoupení svědků v OSN, aby svědčili proti zvěrstvům USA v Sýrii. A to by měly být ty hodnoty, které máme uznávat. Obyčejný terorizmus a fašizmus. 0

