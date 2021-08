https://cz.sputniknews.com/20210803/moskevsky-soud-na-rok-a-pul-omezil-svobodu-navalneho-spolupracovnici-sobolove-15367441.html

Moskevský soud na rok a půl omezil svobodu Navalného spolupracovnici Sobolové

Moskevský soud na rok a půl omezil svobodu Navalného spolupracovnici Sobolové

Moskevský soud dnes vynesl rozsudek bývalé právničce Fondu boje s korupcí (v Rusku zakázaná extremistická organizace, která byla uznána za zahraničního agenta... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T13:34+0200

2021-08-03T13:34+0200

2021-08-03T13:34+0200

svět

rusko

alexej navalnyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15367394_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_59e0807abc7e5cb5cbc89cb5c93eeab4.jpg

Během zasedání byla žena vyvedena ze sálu, protože jednání natáčela na telefon, což je zakázáno.Zástupce prokuratury během jednání požádal soud o dvouletý trest v podobě omezení svobody a také o zákaz vycházení z domu v době od 22 do 6 hodin, zákaz navštěvování hromadných a jiných akcí, zákaz výjezdu za hranice obce, kde žije.Jak Sputniku vysvětlil advokát Vladimir Voronin, jeho svěřenkyně nesmí opouštět domov od 22 hodin do šesti rána, nesmí chodit na hromadné akce a opouštět Moskevskou oblast. Navíc se třikrát za měsíc musí hlásit na inspekci. Obhajoba Sobolové se proti rozsudku odvolá.Je to první rozsudek ve věci neschválené akce 23. ledna v Moskvě, na kterou podle vyšetřovatelů na základě výzev obviněných přišli lidé, včetně nemocných covidem-19, čímž „vytvořili hrozbu hromadného onemocnění“.Všichni jsou obviňováni z podněcování k narušení sanitárních a epidemiologických pravidel.Většina obviněných, včetně Sobolové, byli potrestáni domácím vězením. Následně ji bylo povoleno navštěvovat kostel a vodit dítě do školy, následně byla omezení zmírněna natolik, že se Sobolová může nacházet mimo domov od šesti rána do osmi večera.Mezi obviněnými je také bratr Alexeje Navalného Oleg, tisková mluvčí Navalného Kira Jarmyšová, účastnice Pussy Riot Maria Alechina a spolubojovníci Navalného Oleg Stěpanov a Dmitrij Baranovskij.Blokace webu NavalnéhoFederální služba pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace omezila přístup k webovým stránkám opozičního aktivisty Alexeje Navalného. Přístup ke stránkám byl omezen na žádost Generální prokuratury Ruska.Uvádí se, že právním podkladem pro rozhodnutí Federální služby pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků RF (Roskomnadzor) zablokovat webové stránky ruského blogera a opozičníka Alexeje Navalného navalny.com je paragraf 15.3 zákona o informacích, informačních technologií a ochraně informací.Podle daného paragrafu přístup k webové stránce může být omezen, jestli obsah této stránky zahrnuje výzvy k hromadným nepokojům, extremistické činnosti, účasti v hromadných akcích organizovaných s porušením stanovených pravidel.

https://cz.sputniknews.com/20210710/rusove-neveri-navalnemu-bud-je-problem-v-pruzkumech-anebo-v-lidech-jako-u-nas-divi-se-safr-15105972.html

https://cz.sputniknews.com/20210726/ruske-statni-urady-zablokovaly-webove-stranky-alexeje-navalneho-15271378.html

Karel Adam No vida, když se chce, tak to jde Vladimíre. 0

1

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, alexej navalnyj