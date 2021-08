https://cz.sputniknews.com/20210803/nekteri-z-vas-uz-si-toho-vsimli-a-ptali-se-buresova-znepokojila-sve-fanousky-co-se-stalo-15359446.html

„Někteří z vás už si toho všimli a ptali se.“ Burešová znepokojila své fanoušky. Co se stalo?

Někdy si celebrity dávají od sociálních sítí detox záměrně. To však nebylo Eviným případem, jelikož ta musela řešit zdravotní komplikace.V další části pak prozradila, co se vlastně stalo. „A tak jsem teď čtyři dny ležela s blokací zad, která bohužel moc neustupuje. Děkuji za podporu z mé práce a jejich rychlé jednání, co se týká záskoků i pomoci, aby mi bylo rychleji lépe. Je mi líto, že jsem tyto dny musela rušit všechna představení i koncerty, ale věřte mi, že kdyby to jen trochu šlo, nic bych nerušila,“ objasnila.Zároveň uvedla, že už je opět v pracovním procesu, i když to stále není ono a necítí se 100% fit.Herečka tak bude muset zřejmě víc dbát o své zdraví. Někteří její příznivci totiž o ni měli už strach. Fanoušci však opět nezklamali a Evě vyjádřili podporu.V komentářích také lidé psali, že na ni moc myslí a přejí si, aby byla co nejdříve zase v pořádku.„Hodně sil, Evi, a brzké uzdravení,“ dodávali.Dle mnohých by si teď Eva měla naordinovat hlavně hodně odpočinku.V komentářích se také objevily rady, aby Eva své tělo poslouchala. Lidé ji navíc vzkazovali, že páteř umí pořádně potrápit a není radno si s ní zahrávat.A i její herecká kolegyně Eva Decastelo pro ni měla milý vzkaz: „Drž se.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

