Novináři lžou a dostávají ocenění, říká Paroubek. Bývalý premiér přišel na to, proč to tak je

Někdejší předseda české vlády Jiří Paroubek ve svém blogu na iDNES.cz promluvil o předpojatosti českých novinářů vůči některým politikům a politickým stranám... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek je přesvědčen, že novinářské ceny se převážně udělují těm autorům, kteří se vyznačují kritikou a odmítavým postojem vůči levicovým stranám. Názorným příkladem je publicista a komentátor Alexandr Mitrofanov, který přitom podle Paroubka své postoje vůči české levici od 90. let výrazně změnil.Paroubek tvrdí, že ještě v 90. letech byl Mitrofanov příznivcem tehdejšího předsedy ČSSD Miloše Zemana, který se na konci dekády ujal premiérského křesla. Postupem času Mitrofanov čím dál víc přicházel s kritickými poznámkami vůči nejvyšším představitelům české sociální demokracie, a to včetně samotného Zemana, Špidly, Paroubka a dalších. Dnes se terčem kritiky ze strany Mitrofanova zase stávají ti nejvlivnější a nejaktivnější politici z ČSSD, mezi nimiž jsou například Jana Maláčová či její současný poradce Matěj Stropnický.Novinářské útoky na HamáčkaV květnu Jiří Paroubek okomentoval obvinění proti šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Připomeňme, že na začátku téhož měsíce se v článku zpravodajského serveru Seznam Zprávy totiž objevila svědectví o tom, že předseda ČSSD údajně plánoval výměnu kauzy Vrbětice za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a možnost hostit rusko-americký summit v Praze.Tuto kauzu Paroubek tehdy označil za uměle vytvořenou. Podle jeho slov je hlavním cílem těchto obvinění snaha zničit politickou kariéru Jana Hamáčka a udeřit na samotnou ČSSD. Souvisí s tím i souboj o pozici předsedy ČSSD, který proběhl v dubnu na stranickém sjezdu sociálních demokratů a kde stávající předseda strany Jan Hamáček zvítězil nad svým konkurentem, tehdejším ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem.Dále český expremiér dospěl k závěru, že v případě vítězství Petříčka na stranickém sjezdu by kauza Hamáčkovy cesty do Moskvy nikdy ani nevznikla. Lidé z Petříčkova okolí, jako například Miroslav Poche, jsou představiteli jiného názorového proudu, který se velice podobá některým pravicovým stranám. Jejich hlavním cílem bylo a je porazit Hamáčka a ovládnout ČSSD.

Červenáček Ti novináři, redaktoři a další verbež poplatná Havloidům, USA, páté kolony, jsou nejspolehlivějšími adepty na ocenění od jmenovaných. Poplatnost době. Kam vítr, tam plášť. Nic nového. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

josefnovak_36 souhlas. 0

