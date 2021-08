Okamura se setkal se Zemanem: Jednali o uznávání protilátek a budoucnosti Koudelky v čele BIS

https://cz.sputniknews.com/20210803/okamura-se-setkal-se-zemanem-jednali-o-uznavani-protilatek-a-budoucnosti-koudelky-v-cele-bis-15370973.html

Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura se v úterý 3. srpna setkal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Dotyční spolu měli... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Pokud jde o dnešní setkání, Okamura měl na Hrad zamířit kolem 13.30 hod. O téměř hodinové schůzce informoval prostřednictvím sociální síti tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.Uvádí se, že politik za SPD měl s českou hlavou státu jednat o aktuální politické situaci, říjnových sněmovních volbách a možnostech povolebního uspořádání.Kromě toho ale měli Zeman s Okamurou naťuknout otázku protilátek. Připomeňme, že vsoučasné chvíli je totiž situace taková, že se Češi sice mohou nechat otestovat na protilátky, ale zatím to není uznáváno jako doklad o bezinfekčnosti, a to na rozdíl od očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci. Prezident by se tak údajně měl přimluvit u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše, aby protilátky byly jako takový doklad uznávány.Jako další přišla řeč na budoucnost Michala Koudelky v čele BIS. Současnému řediteli totiž končí funkční období již za méně než za dva týdny.Okamura v souvislosti s tímpožádal Zemana, aby prezidentská kancelář členům bezpečnostního výboru poskytla písemné argumenty proti pokračování šéfa BIS Koudelky. Vpátek se totiž na popud premiéra Andreje Babiše sejde bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny. Ten má případně sdělit, kdo by měl současného šéfa BIS ve funkci vystřídat. SPD jeho pokračování ve funkci nepodporuje.Mimo jiné se politici zaměřili na návrat dětí do škol a na to, jak by to mělo proběhnout. Dalším tématem pak byl tzv. Zelený úděl EU (Green deal). O tuto otázku se dle Okamurových slov zajímal především Zeman a politika měl požádat, zda by SPD mohlo být ve svém postoji proti tomuto plánu ostřejší. Podrobnosti o schůzce Okamura probral ve svém videu, které nasdílel na YouTube.Dodejme, že jednání Zemana se šéfem SPD ale není ničím neobvyklým, ba naopak. Jde o jednu z pravidelných schůzek prezidenta se šéfy sněmovních stran. Například v únoru Zeman s Okamurou na Hradě jednalo o možných podobách volebního zákona či přípravě pandemického zákona.Schůzka s BabišemCo se týče schůzek, prezident to má tento týden vcelku nabité. Již v pondělí se totiž v Lánech setkal s premiérem Andrejem Babišem. Hlavním bodem jejich jednání byl takékončící mandát současného ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky.

Pepa Adonis Tenhle šikmookej parchant, se dnes jeví jako věrný a oddaný rusofil, ale nebylo to tak vždy. Okamura moc dobře ví, jak měnit názory podle společenských nálad a podle pitomosti svých podporovatelů. Ve jeho knize Umění vládnout existuje kapitola jménem Z ropy žijí ruští generálové a muslimští teroristé. Už to samo o sobě je na Okamuru dost silná káva. Ovšem tady je úryvek: „Ropa stojí za ekonomickým růstem Ruska v posledních letech. Nic proti, kdyby to znamenalo demokratizaci a pokles mezinárodního napětí. Posilování ekonomiky ovšem Rusové vnímají jinak – a nejen Putin,“ píše Okamura. „Rusové mají staletí pocit, že jsou vládci světa, a kdykoli posilují a bohatnou, posilují se i jejich velmocenské choutky. Od cara Petra Velikého se v hlavách většiny Rusů nic nezměnilo – Rusko je třetí Řím. Kupovat ruskou ropu a plyn znamená také financovat si nebezpečného nepřítele,“ napsal před pár lety Tomio Okamura. Nebo si stačí v té samé knize přečíst, co tenkrát psal o referendu....😄😄 6

Pepa Adonis Ještě doporučuju jeho knihu Umění přímé demokracie...taky výživné....😀 2

