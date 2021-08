https://cz.sputniknews.com/20210803/potvrzeno-lucka-vondrackova-opravdu-tvori-par-s-petrem-vojnarem-jak-svuj-vztah-okomentovali-15368940.html

Potvrzeno! Lucka Vondráčková opravdu tvoří pár s Petrem Vojnarem. Jak svůj vztah okomentovali?

Potvrzeno! Lucka Vondráčková opravdu tvoří pár s Petrem Vojnarem. Jak svůj vztah okomentovali?

Včera jsme informovali o tom, že oblíbená česká zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková nejspíše opět našla lásku a je šťastná po boku zpěváka a moderátora Petra... 03.08.2021

Po mlčení se Vojnar rozhodl promluvil a zvěsti o tom, že již nějakou tu chvíli tvoří pár s Luckou Vondráčkovou, potvrdil.Dodal také, že není pravda, že by kryl Lucčin „pravý vztah“ s nějakým podnikatelem ze severu Čech, o kterém se v pražských celebritních kruzích spekulovalo.Více informací dotyčný nesdělil. Jak ale podotkl známý tohoto moderátora, Petr sice vztah netajil, ale zároveň novou lásku nechtěl vytrubovat do světa. A má to jeden důvod.A fakt, že dotyční svou lásku před světem netají, potvrzují i mnozí svědci, kteří je viděli, jak se zamilovaně toulají Prahou ruku v ruce.A jak se vlastně pár seznámil a potkal? Není žádným tajemstvím, že Lucka a Petr se setkali pracovně před zhruba třemi měsíci, a to při natáčení videoklipu pro kontroverzního rappera Raega o lásce. Už v tomto klipu, který nese název Potřebuju pauzu, si totiž zahráli partnery. Jiskra tady ale údajně ještě nepřeskočila…I přesto, že při natáčení klipu Lucka s Petrem ještě netvořili pár, nemuseli se při vášnivých scénách zase až tak přemáhat.Zmiňme, že v souvislosti s Vondráčkovou se v posledních měsících spekulovalo o tom, že by mohla mít poměr hned s několika muži. Ale ani jeden z údajných vztahů se nepotvrdil. Někteří hovořili o tom, že by se mohla vídat s parkouristou Tomášem Zonygou, jiní si byli zase jistí románkem s hokejovým brankářem Markem Peksou. Byli však naprosto vedle.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka.Petr VojnarVojnar je český moderátor, herec, zpěvák a youtuber. Proslavil se zejména svým působením vkapele T-Boyz, která se všakv roce 2004 rozpadla. Širší veřejnosti se stal známým svým spolumoderováním talkshow Nikdo není dokonalý, kde se objevoval po boku Jiřího Krampola. Od roku 2010 má novou „obživu,“ a sice působí na YouTube, kde začal od roku 2016 upozorňovat na nekalé praktiky pojišťovacích firem.Co se týče jeho osobního života, má za sebou pár nepovedených vztahů. Nicméně, s bývalou přítelkyní Andreou má syna Sebastiana.

