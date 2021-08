https://cz.sputniknews.com/20210803/prezident-zeman-podepsal-zakon-podle-nehoz-budou-mit-cesi-pravo-branit-se-se-zbrani-v-ruce-15372255.html

Prezident Zeman podepsal zákon, podle něhož budou mít Češi právo bránit se se zbraní v ruce

Prezident Zeman podepsal zákon, podle něhož budou mít Češi právo bránit se se zbraní v ruce

Prezident Miloš Zeman podepsal v úterý 3. srpna šest zákonů, z nichž jeden poskytuje občanům České republiky právo bránit sebe i jiné pomocí zbraně. Toto právo... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Listina základních práv a svobod bude obsahovat ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Cílem ústavní změny je zabránění tomu, aby toto právo mohlo být omezeno běžným zákonem. Kromě jiného to posílí pozici ČR při projednávání jiných regulací ze strany Evropské unie.„Návrh má nejen symbolický charakter, může sloužit i jako pojistka do budoucna,“ řekl během projednávání zákona v Senátu Martin Červíček (ODS), zastupující předkladatele. Upozornil na snahu některých členských zemí EU zakazovat nošení jakýchkoli předmětů, které by mohly být použity jako zbraň. Podle Červíčkova názoru takové odzbrojování obyvatelstva nepřinese větší bezpečnost, protože pachatelé trestných činů si pořizují zbraně nelegální cestou.Pro doplnění listiny hlasovalo 54 ze 74 přítomných senátorů. O přijetí této normy se zasloužili především zástupci ODS, TOP 09, ANO a ČSSD, ale také deset členů klubu Starostů, pět lidovců a dva členové klubu Senátor 21 a Piráti. Proti návrhu hlasovalo 13 senátorů a sedm senátorů se zdrželo hlasování. Doplnění listiny nabyde účinnosti první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve sbírce zákonů, to znamená 1. září 2021.Proti tomuto návrhu se veřejně postavily místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a senátorka Adéla Šípová (Piráti). Podle jejich názoru je novela zbytečná vzhledem k ústavnímu právu na život a zákonná pravidla. Senátor Jan Holásek namítl, že výklad práva na život se může změnit. Poukázal na to, že text doplnění listiny je kompromisní a má širokou podporu.Podnětem k novele se stala petice 120 000 lidí včetně mnoha ústavních činitelů, která byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahy Evropské komise omezit vlastnictví zbraní mezi lidmi, a to včetně legálně držených. Evropská komise vysvětlovala svůj záměr kromě jiného i tím, že je nutné přijmout opatření proti terorismu. Kritici tohoto opatření však upozorňovali na skutečnost, že teroristé většinou používají zbraně, které získali nelegální cestou, a že současný český zákon je dostačující.Česká republika podala u Soudního dvora Evropské unie žalobu proti této směrnici, ale žaloba byla zamítnuta. Česká vláda proto musela předložit novelu zbraňového zákona. Norma, kterou již Parlament schválil, zavádí dvě nové kategorie zbraní. Zbrojní průkazy budou i nadále platit deset let, policie bude minimálně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje všechny zákonné, především zdravotní podmínky.

