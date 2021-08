https://cz.sputniknews.com/20210803/pri-vybuchu-v-brdech-zraneny-vojak-svym-zranenim-podlehl-15365515.html

Při výbuchu v Brdech zraněný voják svým zraněním podlehl

Česká armáda v úterý informovala, že jeden ze dvou vojáků, kteří byli zraněni při výbuchu v prostoru bývalé dopadové plochy Kolvín v Brdech, svým zraněním... 03.08.2021

Armáda také dnes uvedla, že druhý zraněný voják byl propuštěn do domácího léčení.K výbuchu munice došlo v prostoru bývalé dopadové plochy Kolvín v Brdech 20. července. K výbuchu došlo při asanačních pracích armády, výbuchem byli zraněni dva vojáci. Událost nadále vyšetřuje Vojenská policie.Kompenzace za VrběticePoslanecká sněmovna 30. července schválila jednomyslně zákon o jednorázovém odškodnění za omezení po výbuchu ve Vrběticích. Návrh byl podpořen jak vládou, tak prezidentem Milošem Zemanem.Ke schválení návrhu došlo ve zrychleném režimu v prvním čtení. Peníze by se měly rozdělit mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Návrh již dříve podpořila vláda, stejně jako prezident Miloš Zeman. Zákon ale musí ještě projednat Senát. Pro zákon hlasovalo 113 ze 123 přítomných poslanců, proti nehlasoval nikdo. Rozdělit by se mělo celkové odškodnění téměř 700 milionů korun.Tento návrh schválila česká vláda 12. července. Jedním z jeho hlavních iniciátorů byl první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

