„Projekt ohrozí bezpečnost EU a USA.“ Fischer se připojil k mezinárodnímu apelu proti Nord Stream 2

Nedávná dohoda mezi USA a Německem, na základě které Spojené státy přestanou uvalovat sankce na podniky spojené s výstavbou ruského plynovodu Nord Stream 2... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T12:46+0200

„My, předsedové zahraničních výborů našich příslušných národních parlamentů, nadále nesouhlasíme s projektem plynovodu Nord Stream 2 a s velkou lítostí jsme zaznamenali nedávné rozhodnutí Spojených států a Německa ohledně Nord Streamu 2, které má za následek návrat k dokončování plynovodu,“ píše se v prohlášení.Mezinárodní skupina zákonodárců dále uvedla, že považuje Nord Stream 2 za geopolitický projekt, který usiluje o ovládnutí energetického trhu, a tedy i rozšíření ruského vlivu na Evropu.Pod prohlášením jsou podepsáni předseda zahraničního výboru britské dolní sněmovny Tom Tugendhat, americký demokratický senátor Bob Menendez, poslanec z Irska Charles Flanagan, dva polští zákonodárci Marek Kuchinski a Bogdan Klich, Ukrajinec Oleksandr Merežko a zástupci tří pobaltských států.Čeští signatářiProhlášení kromě nich podepsali také dva čeští politici, respektive senátor Pavel Fischer a poslanec za ČSSD Ondřej Veselý.Fischer k prohlášení uvedl, že NATO podle něj musí pokračovat ve vzdorování proti posilování ruského vlivu na evropském kontinentu. Společné prohlášení politiků proto vnímá jako krok, který pomůže tento odpor oživit.„Jsem rád, že se k němu mohli připojit nejen kolegové z parlamentů zemí EU, ale také ze Spojeného království a USA. Je v našem zájmu, abychom energetickou bezpečnost řešili společně,“ uvedl.Společný apel chápe Fischer jako příležitost k dialogu o tom, jak zajistit bezpečnost občanů vůči režimům, které otevřeně popírají zásady místní parlamentní demokracie. Mezi negativními dopady dokončení plynovodu zmínil mimo jiné i dopad na Ukrajinu, kterou nový tranzit plynu obejde.Nespravedlnost vůči této zemi vynutila se podepsat pod prohlášením i poslance Veselého. „Důvodem byla skutečnost, že podle mého to tady Německo s pragmatickým přístupem k diplomacii už přehnalo a Ukrajinu prostě hodilo přes palubu,“ podotkl.

Zdeněk Krátký

Senátor Fischer se opět hodlá zviditelnit. Pokud bude RF dodávat do Evropy plyn, ohrozí to evropskou bezpečnost. Rád bych slyšel vysvětlení tohoto pablba, co se stane, když plyn dodávat přestanou. Ruský plyn je nejblíž, je levný a je ho dostatek na třicet let, což se o norských a dánských zdrojích říct rozhodně nedá.

