https://cz.sputniknews.com/20210803/rozpatlavani-exkrementu-pokracuje-v-typicky-piratskem-stylu-hrib-predstavil-plakat-mhd-s-babisem-15371992.html

„Rozpatlávání exkrementu pokračuje v typicky pirátském stylu.“ Hřib představil plakát MHD s Babišem

„Rozpatlávání exkrementu pokračuje v typicky pirátském stylu.“ Hřib představil plakát MHD s Babišem

Slovní potyčka mezi českým premiérem Andrejem Babišem a pražským primátorem za Pirátskou stranu Zdeňkem Hřibem ohledně zdraženi jízdenek MHD nabírá na... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T20:38+0200

2021-08-03T20:38+0200

2021-08-03T20:38+0200

volby

praha

andrej babiš

pirátská strana

jízdenka

zdražení

mhd

parlamentní volby

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1037/85/10378558_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_172e8d9e4b9ccf3928754ed8d7d33c34.jpg

Neoficiální plakát s firemní grafikou pražského dopravního podniku zobrazuje Andreje Babiše před automatem na jízdenky v pražském metru. Jde o záběr z jeho nedělního Čau, lidi, ve kterém se opřel do Pirátů za zdražení jízdenek v Praze.Hřib se ve své reakci pozastavil nad tím, proč si premiér jakožto osoba starší 65 let kupuje lístek. Lidé v této věkové skupině a děti do patnácti let přitom za jízdenky platit nemusí.Premiér v odpovědi na tento příspěvek připomněl původní plán Pirátů, kteří mají ve svém volebním programu vizi bezplatné městské přepravy. V probíhající diskuzi pak primátor zmínil zdražování jízdenek MHD v dalších krajských městech, kde stojí v čele politici z hnutí ANO.Reakci v komentáříchMnoho fanoušků Zdeňka Hřiba ocenilo jeho humor. Jedna komentátorka vyjádřila myšlenku, že pokud má Babiš jako osoba nad 65 let nárok na bezplatné cestování, pak je čas, aby odešel do důchodu.Mnozí považovali zvýšení ceny jízdného před volbami za chybný krok, stejně jako vstup do debaty s Babišem.„Mě ani tak nepřekvapuje, že Andrej Babiš vytáhne před volbami zdražení lístků v Praze, naopak, to je naprosto logický, ale jsem naprosto šokovaný, že mu tady primátor na to téma, který nemůže u většinového voličstva vůbec nijak vyhrát, už dva dny odpovídá,“ reagoval na celou diskusi uživatel jménem Honza Provazník na Twitteru.„Mohli zdražit MHD v tichosti. Místo toho zdražili s ostudou, a rozpatlávání exkrementu pokračuje v typicky pirátském stylu...“ uvedl k situace uživatel Twitteru Pavel Cimbál.„Představte si, že by Piráti třeba měli na starosti hasičskou stanici. Bude hořet a jejich náčelník udělá co? Nakreslí promo plakát. Co by těm jetelům udělalo, kdyby od prvního dne, kdy vyhlásí změnu, jí publikovali na příslušných stránkách? A ne, že každý den přidají někde něco,“ dodal další.Zdražení jednorázových jízdenekCestující využívající v pražské integrované dopravě (PID) jednotlivé jízdenky, si od 1. srpna za cestování připlatí. Jízdenka na 30 minut zdražuje z 24 na 30 korun a 90minutová z 32 na 40 korun. Zvyšuje se rovněž cena SMS jízdenky, a to v případě třicetiminutové z 24 na 31 korun a 90minutové z 32 na 42 korun.Důvodem jsou zvyšující se náklady na provoz veřejné dopravy. Vznikne nový tarif pro lidi ve hmotné nouzi, kteří zaplatí měsíčně 165 korun. Ceny měsíčních, čtvrtletních a ročních kuponů zůstanou zachovány.Pražská integrovaná doprava (PID) zahrnuje dopravu v Praze a Středočeském kraji. Hlavní město ročně dotuje PID více než 15 miliardami korun. Další peníze platí Středočeský kraj za veřejnou dopravu na svém území.Poslední navýšení ceny proběhlo v roce 2011 za vlády ODS, kdy došlo ke zdvojnásobení původních částek. Praha pak v roce 2015 roční kupon na MHD zlevnila z původních 4 750 na nynějších 3 650 korun. Tato cena, stejně jako částka hrazená za měsíční kupony, zůstává zachována.Připomeňme, že Praha od srpna zvedla cenu stání na většině z dvaceti záchytných P+R parkovišť, která město provozuje. Dosud řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun. Od srpna se cena na čtyřech parkovištích zvýší na 100 korun a na devíti na 50 korun. Na zbylých sedmi parkovišť, která ovšem nejsou hlídána, bude stání na 12 hodin zdarma.

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, praha, andrej babiš, pirátská strana, jízdenka, zdražení, mhd, parlamentní volby, zdeněk hřib