„Sexy Andrea dobyla a podmanila si krásný Mykonos.“ Fanoušci mluví o Verešové jako o řecké bohyni

„Sexy Andrea dobyla a podmanila si krásný Mykonos.“ Fanoušci mluví o Verešové jako o řecké bohyni

Po dovolené na Santorini se slovenská modelka Andrea Verešová přesunula na další kouzelný řecký ostrov. Tentokrát si zvolila Mykonos, kde si užívá, jak se... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Verešová si dle fotografií užívá všech krás tohoto ostrova v řeckém souostroví Kyklad ve Středozemním moři, které nabízí. Aby ale i lidé měli zážitek z její dovolené, rozhodla se, že je opět potěší pohledem na své dokonalé tělo.Není tedy divu, že záhy přišly reakce. Lidé uváděli, že je to vskutku „boží fotka“ a že jde ohotovou pastvu pro oči.Mnozí tak souhlasili s tím, že je Verešová opravdu neskutečně nádherná žena. „Moc vám to sekne,“ zaznělo.Někteří však viděli za její figurou kus tvrdé dřiny. „Tomu říkám postava! Krásná jste,“ stálo v komentářích.Připomeňme, že Verešová nedábno pobývala na Santorini. Cestu na tento ostrov dostala tato slovenská kráska od svého manžela k narozeninám a během ní nejen odpočívala, ale takéaktivně natáčela reklamní kampaň pro svou značku Aver.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

