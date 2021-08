https://cz.sputniknews.com/20210803/simono-vypadate-skvostne-krainova-otevrela-citlive-tema-a-fanousci-se-za-ni-postavili-15367807.html

„Simono, vypadáte skvostně.“ Krainová otevřela citlivé téma a fanoušci se za ni postavili

Česká topmodelka Simona Krainová již měla zřejmě dost kritiky a nenávistných poznámek od některých uživatelů sociálních sítí, a tak v jednom ze svých příspěvků... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Hned na začátku příspěvku Simona uvedla, jaké komentáře jí od lidí část chodí.I přes vulgární slova, která se v jejím postu objevila, sklidila Simona velký potlesk za to, co napsala.Podle mnohých by si tak Simona rozhodně neměla dělat těžkou hlavu z negativních reakcí.Jiní jí navíc lichotili, že vypadá v téměř padesáti lépe než ve třiceti.Spousta fanoušků se pak shodla na tom, že pokud Simona dostává hejty, pak jde jen o pouhou závist.Pro mnohé je navíc Simona stále velkou motivací: „Náhodou, pro mě jsou přesně takovéhle profily motivací a po porodu na sobě makám. Ten, kdo je línej, prostě bude pořád blbě kecat a závidět.“Následně Krainová sklidila spoustu chvály za to, že díky běhu má opravdu luxusní tělo.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

