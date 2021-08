https://cz.sputniknews.com/20210803/to-je-figura-hvezda-slunecne-lucie-benesova-ukazala-postavu-v-plavkach-15370242.html

„To je figura.“ Hvězda Slunečné Lucie Benešová ukázala postavu v plavkách

„To je figura.“ Hvězda Slunečné Lucie Benešová ukázala postavu v plavkách

Česká herečka a dabérka Lucie Benešová vyrazila se svou rodinou na dovolenou do zahraničí. Svůj profil na Instagamu tak v posledních dnech plnila snímky od... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T16:21+0200

2021-08-03T16:21+0200

2021-08-03T16:21+0200

celebrity

plavky

dovolená

herečka

postava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/18/13101392_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3a2ba026dc291e6586377ca76508a56d.jpg

Lucie se po vzoru mnohých celebrit vydala na dovolenou. I ona si nehledě na koronavirovou pandemii nenechala vzít odpočinek u moře, nejspíše v Chorvatsku.Na jednom z posledních snímků od moře se tak nechala zachytit v plavkách a vystavila na obdiv své bujné křivky. Postavičku má však stále jako lusk.Někteří uživatelé jen stěží věřili tomu, že Lucii brzy bude již 47 let a je čtyřnásobnou maminkou. Vypadá totiž stále famózně! Nikoho tak nepřekvapilo, že se v komentářích objevovala slova jako nádherná, úžasná a krásná.A i další poznamenávali, že je v tolika letech stále sexy. Podle mnohých je to zkrátka kočka.Spoustu žen pak zajímal její recept na krásu: „Teda Lucko, vy máte figurku! Jak to děláte? Já nežeru a tloustnu, už začínám panikařit.Vy vypadáte opravdu skvěle.“V dalším komentáři jeden uživatel podotkl, že je Lucčin manžel opravdu šťastlivec: „Ten Matonoha má ale kliku.“Mnozí jí mimo jiné vzkazovali, aby si pořádně odpočinula a dovolenou u moře si užila.Lucie BenešováČeská herečka a dabérka Lucie Benešová se narodila v roce 1974 v Praze. V prvních snímcích se objevila již v 80. letech, a to ve vedlejších rolích. Později absolvovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Její první významnou rolí se stala úloha v erotickém filmu Peklo v řetězech II, kde se Lucie Benešová poprvé svlékla před kamerou donaha. Svou odvahu zúčastnit se vyzývavých erotických scénách česká herečka prokázala i v několika dalších filmech. Ale v následujících letech se Benešová na výsluní slávy již moc nehřála. O několik let později začala působit jako moderátorka a věnovat se dabingu. Následně se začala objevovat i v seriálech, jako například Horákovi, Gympl, Ulice a Slunečná.Lucie Benešová je vdaná a má celkem čtyři děti. Jednoho syna má herečka se svým expartnerem Filipem Blažkem, se současným manželem Tomášem Matonohou má tři děti – syna a dvě dcery, z nichž jednu pár adoptoval.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plavky, dovolená, herečka, postava