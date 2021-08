https://cz.sputniknews.com/20210803/ukrajina-uvedla-hlavni-duvod-neuspechu-boje-proti-plynovodu-nord-stream-2-15363251.html

Ukrajina uvedla hlavní důvod neúspěchu boje proti plynovodu Nord Stream 2

Ukrajina uvedla hlavní důvod neúspěchu boje proti plynovodu Nord Stream 2

To, že Ukrajina ztratila status „oblíbence“ ve Spojených státech amerických byla hlavním důvodem neúspěchu boje Kyjeva s projektem plynovodu Nord Stream 2... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-03T08:49+0200

2021-08-03T08:49+0200

2021-08-03T08:51+0200

svět

ukrajina

usa

plynovod

nord stream 2

neúspěch

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15363621_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d628fd2a4b45edd79a9d0c5a1042a60f.jpg

Jak píše Kobolev, zřejmým faktem je, že Spojené státy nejsou Ukrajině nic dlužné.Podle jeho mínění právě tento status Ukrajiny v očích Bidena, který v té době zastával post viceprezidentem USA, umožnil Kyjevu získat bezprecedentní pomoc.Podle Koboleva získala Ukrajina tento „zvláštní“ status díky majdanu, kdy se „Ukrajinci krví svých spoluobčanů podepsali pod volbou ve prospěch západního světa“, a také kvůli dosažení „velkých úspěchů v několika velmi bolestivých, ale kriticky důležitých reformách“.Nicméně, od roku 2016 se ale vektor směřování Ukrajiny změnil a posun začal „opačným směrem“, poznamenal Kobolev.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod dostavěný z 99 %, vedoucí z Ruska do Německa, o celkové roční kapacitě 55 miliard kubíků. Proti jeho výstavbě se aktivně zasazují USA, jež prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a Polsko, které označují daný projekt za politický. Washington čtyřikrát zaváděl sankce ve snaze zabránit výstavbě, ale ta se dostala do závěrečné etapy, a má být dokončena ke konci léta.Berlín a Washington zveřejnily předtím společné prohlášení o Nord Stream 2. Praví se v něm, že výstavba plynovodu potřebuje pokračování dodávek paliva z Ruska přes Ukrajinu po roce 2024. Německo rovněž slíbilo, že bude usilovat v Bruselu o vyhlášení sankcí proti Moskvě, když ta použije export energetických zdrojů jako nástroj vlivu.

❌➗➖➕

Na USraelském režimu je důležité sledovat, kdy už dosáhl hranici úmrtí, která je už mnohde i zřejmá. Například že většina občanů jenom minimálně přežívá z měsíce na měsíc a nic si nemůže dovolit, než akorát tak na levné jídlo. Také se nechá sledovat jak mizí zboží v obchodech a když jsem si dříve napsal nákupní lístek, tak teď nákup mohu vyřídit na půl, protože mnohé zboží zrovna nemají a některé i úplně zmizelo, což minulý rok ještě nebylo.. I jiné ukazatele dokládají velké změny, jako třeba ve městech už moc nejezdí auta a kolem desáté večer je ve městě ticho jako na hřbitově. Dále se všude propouští a šetří, až ten režim někdy zkolabuje a začnou tvrdé třídní boje o přežití, kde USraelská úřední sebranka asi začne zoufale vymýšlet, kde by ovčany mohli ještě nějak vykrádat.. To pak už ale znamená opravdový konec režimu a každý si bude muset rozmyslet co dál... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾

44