Ukrajinský prezident Zelenskyj osobně kontroluje vyšetřování úmrtí Bělorusa Vitala Šyšova

V pondělí nevládní organizace pomoci Bělorusům Běloruský dům na Ukrajině informovala o zmizení ředitele Šyšova v Kyjevě. V úterý ráno kyjevská policie oznámila, že Šyšov byl nalezen oběšený v jednom z parků. Policie zahájila trestní řízení a prověří verzi o vraždě, která může být maskovaná jako sebevražda. Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytro Kuleby Ukrajina udělá všechno možné, aby incident byl vyšetřen.Přenos probíhal na facebookovém účtu kanceláře prezidenta Ukrajiny.Podle něj je pro Kyjev důležité, aby ukázal, že Ukrajina podporuje národ Běloruska a aby se ti Bělorusové, kteří přijeli na Ukrajinu, cítili bezpečně. „Na tom také pracujeme,“ ujistil tiskový mluvčí Zelenského.Běloruský dům na Ukrajině je zaregistrován jako společenská organizace. Uvádí se, že tato nezisková organizace byla vytvořena za účelem pomoci Bělorusům, kteří se stali oběťmi běloruské vlády a utekli na Ukrajinu.Kancelář běloruské opozice v PrazeNa začátku června český prezident Miloš Zeman navrhl představitelce běloruské opozice Světlaně Tichanovské, aby v Praze zřídila kancelář. Hlava státu to prohlásila během své zpáteční cesty z Vídně.Rozhovor poskytl Zeman na palubě armádního letounu novinářům portálu ParlamentníListy.cz a rádia Frekvence 1, když se vracel ze schůzky se svým rakouským protějškem Alexanderem Van der Bellem. Vyjádřil se i ke své nedávné schůzce se Světlanou Tichanovskou.Zeman se s Tichanovskou setkal na zámku v Lánech. Prezidentův mluvčí tehdy prohlásil, že jí Zeman vyjádřil osobní podporu a podpořil i běloruskou opozici v boji proti „poslednímu diktátorovi v Evropě“.

Karel Adam

Jak to vzal do rukou tento komik, tak to kujewsky smrdí. Asi potřebuje s sebou na návštěvu Bílého domu přivést "zaručený" materiál proti Rusům.

0