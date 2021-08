https://cz.sputniknews.com/20210803/usa-pozaduji-aby-24-ruskych-diplomatu-opustilo-do-3-zari-zemi-15362754.html

USA požadují, aby 24 ruských diplomatů opustilo do 3. září zemi

Americké úřady předaly ruskému velvyslanectví seznam 24 diplomatů, kteří musí do 3. září odjet ze země kvůli tomu, že jim končí platnost víza. Časopisu... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

„Téměř všichni odjedou bez náhrady, protože Washington náhle zpřísnil vízové postupy,“ řekl. Text rozhovoru byl uveřejněn na facebookové stránce velvyslanectví.Antonov uvedl, že zaměstnanci ruských diplomatických misí v USA jsou nuceni pracovat za podmínek bezprecedentních omezení, a to navzdory prohlášení americké administrativy o nutnosti rozvíjet stabilní a předvídatelné vztahy s Moskvou.Podle jeho slov americké úřady bez vysvětlení důvodů ruší platná víza příbuzným ruských diplomatů a zdržují prodlužování povolení ke vstupu do země.V posledních letech se pracovní podmínky ruských diplomatů ve Spojených státech neustále zhoršují. Jak uvedl Antonov, Moskva byla zcela zbavena konzulární přítomnosti na západním pobřeží Ameriky, kde žijí desítky tisíc Rusů. Navíc dochází k pravidelnému vyhošťování ruských diplomatů. Washington také drasticky zpřísnil vízové postupy.Spojené státy sníží počet zaměstnanců velvyslanectví a konzulátů v RuskuSpojené státy musí od 1. srpna uvést složení svého velvyslanectví a konzulátů v Rusku do souladu s novými požadavky, podle nichž má Washington zakázáno najímat na práci občany RF a třetích zemí.Americký velvyslanec v Rusku John Sullivan již dříve řekl, že kvůli těmto opatřením ruské vlády se počet pracovníků diplomatických misí v Rusku sníží na 120 lidí, a proto nebudou moci poskytovat konzulární služby v plném rozsahu. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken v pátek řekl, že USA byly nuceny propustit 182 místních zaměstnanců a desítky lidí, kteří pracovali na základě smlouvy v diplomatických misích v Moskvě, Vladivostoku a Jekatěrinburgu.Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov přitom již dříve řekl, že Moskva nebude klást překážky, pokud by Spojené státy chtěly nahradit ruské zaměstnance velvyslanectví občany USA, ale strop 455 zaměstnanců zůstává.Rusko požadovalo, aby Spojené státy nepřijímaly ruské občany do práce, v rámci odvetné reakce na další sankce, které Washington zavedl v dubnu. Tehdy se nové sankce proti Ruské federaci dotkly 32 osob a sdružení. Sankce rovněž bránily americkým finančním institucím v nákupu ruských vládních dluhopisů na IPO po 14. červnu. Washington navíc oznámil, že ze země vyhostí deset zaměstnanců ruských diplomatických misí. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že kurz amerických sankcí neodpovídá zájmům národů obou zemí.Reakce Ruska na americké sankce spočívala v zrcadlových i asymetrických opatřeních. Ruská federace se rozhodla vypovědět dohodu o cestování amerických diplomatů mimo místa jejich základny a také zakázat Rusům a státním příslušníkům třetích zemí nastupovat do zaměstnání na americkém velvyslanectví nebo generálním konzulátu. Ruská federace navíc zařadila Spojené státy (spolu s Českou republikou) na seznam států nechovajících se přátelsky, které mají zakázáno najímat na práci státní příslušníky třetích zemí.Vzhledem k ruské reakci americké velvyslanectví oznámilo, že od 12. května sníží rozsah poskytovaných konzulárních služeb a ukončí vyřizování žádostí o vydání neimigračních víz, s výjimkou diplomatických cest. Později však na velvyslanectví upřesnili, že až do 16. července nadále poskytovali řadu konzulárních služeb pro občany USA.Po summitu prezidentů obou zemí Vladimira Putina a Joe Bidena, který se konal 16. června v Ženevě, se strany rozhodly zahájit dialog s cílem normalizovat práci svých diplomatických misí: Ruští diplomaté v USA se pravidelně potýkají s problémem, že jim neudělí víza nebo jim bude zamítnuto jejich prodloužení, ruské velvyslanectví nemůže nahradit diplomaty, kteří končí svou pracovní cestu, novými zaměstnanci. Kromě toho USA nevydávají víza rodinným příslušníkům diplomatů a v roce 2016 uzavřeli přístup k ruskému diplomatickému majetku v New Yorku a Washingtonu a požadovali uzavření ruských konzulátů v San Francisku a Seattlu a také ruského obchodního zastupitelství ve Washingtonu.Navzdory pokynům prezidentů je však práce na tomto problému složitá. Rusko navrhlo Spojeným státům, aby byla zcela zrušena vzájemná omezení práce diplomatických misí, ale Washington to odmítá, řekl ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Podle jeho slov „světlo na konci tunelu“ v řešení otázky normálního fungování ambasád zatím není vidět.Moskva opakovaně zdůrazňovala, že je připravena zrušit omezení práce amerických diplomatických misí, ale pouze na základě vzájemnosti.Vytrvale nastolují otázku bezpodmínečného vydávání víz těm lidem, které budou posílat do Ruska, aby nahradili propuštěné Rusy. Nejsme proti, ale pod povinnou podmínkou, že pokusy o oslabení naší diplomatické přítomnosti ve Spojených státech budou zastaveny,“ řekl na závěr Antonov.

