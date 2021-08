https://cz.sputniknews.com/20210803/velka-britanie-po-utoku-na-tanker-na-blizky-vychod-presunula-elitni-specialni-jednotku--15368750.html

Velká Británie po útoku na tanker na Blízký východ přesunula elitní speciální jednotku

Velká Británie po útoku na tanker na Blízký východ přesunula elitní speciální jednotku

Velká Británie po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, během kterého zemřeli rumunští a britští občané, na Dálný východ vyslala členy elitních... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle zdrojů portálu velká skupina britských členů speciálních jednotek dorazila do regionu minulý víkend, aby posílila skupinu specialistů. Jejich hlavním úkolem bude dopadení nebo likvidace osob odpovědných za útok na tanker. Navíc se zúčastní cvičení místních vojsk.Upřesňuje se, že celkem je do mise zapojeno několik desítek členů elitních jednotek zvláštních služeb. Na místo byli také přesunuti specialisté na radioelektronický boj a skupina dronů. Je známo, že britští vojáci spojí své úsilí se členy zvláštních jednotek z USA.Další podrobnosti mise nejsou zveřejněny. Jak uvádí The Mirror, mise se má stát jasným signálem pro Írán, který je podle Velké Británie zapojen do útoku na tanker. Signál má znít, že Velká Británie nebude trpět útoky na lodě v mezinárodních vodách.Útok na tankerProvozovatel Zodiac Maritime v pátek oznámil, že tanker Mercer Street byl v Indickém oceánu vystaven údajnému pirátskému útoku. Dva členové posádky, britský a rumunský státní příslušník, zemřeli. Posádka následně získala kontrolu nad plavidlem a začala plout s doprovodem amerického námořnictva. Agentura Associated Press zdůrazňuje, že plavidlo plující pod liberijskou vlajkou je spojeno s izraelským miliardářem Eyalem Oferem, který vlastní společnost Zodiac Group. Americké velitelství (CENTCOM) se domnívá, že útok na plavidlo byl podle předběžných zpráv proveden bezpilotním letounem.„Předběžné důkazy jasně ukazují na útok dronem,“ uvedl CENTCOM ve zprávě zveřejněné na oficiálních internetových stránkách velitelství.Podle prohlášení loď doprovází letadlová loď USS Ronald Reagan a torpédoborec USS Mitscher. Na palubě Mercer Street se nacházejí experti amerického námořnictva na výbušniny, kteří jsou připraveni pomoci při vyšetřování útoku.

❌➗➖➕ Nedává to žádný smysl, ani pirátsky ani utočně protože piráti normálně loď obsadí a unesou a vydírají penize, což se nestalo. A Írán jistě umí potopit loď když se jim to zalíbí. Asi to je spíše nějaká další USraelská provokace, aby mohli buzerovat Irán a asi i v mezinárodních vodách škodit íránské lodní dopravě.. Uvidíme.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🤮🚾🚾 30

Simo Häyhä Írán neumí nic. Ani nepomstil smrt sulejmáního a farizadeha 0

