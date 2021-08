https://cz.sputniknews.com/20210803/zantovsky-jourova-tlaci-media-do-role-poslusnych-tlampacu-nove-elitokracie--15369594.html

Žantovský: Jourová tlačí média do role poslušných tlampačů nové elitokracie

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová jako jeden z hlavních iniciátorů Kodexu praxe EU v oblasti dezinformací se podle mediálního experta Petra... 03.08.2021, Sputnik Česká republika

O čem vlastně v tomto Kodexu praxe EU v oblasti dezinformací jde?Mediální expert poznamenává, že likvidace těchto médií nebude na rozdíl od totalitních režimů fyzická. V moderní době se totiž k tomu využívají ekonomické nástroje.„Jourové Kodex vyzývá (a v brzké budoucnosti bude i přímo zavazovat) provozovatele webových platforem, aby střežili „správnost“ idejí zde publikovaných, a firmy, které inzerují ve webovém mediálním prostředí, aby tak nečinily, protože jen tak je možné vcelku nenásilnou formou odejmout svobodným médiím příjmy, a tedy finanční krytí jejich další činnosti. Jourová sama to doslova vyjádřila jako snahu tato média „vyhladovět“. Objevila tak znovu další formu cenzury – cenzuru ekonomickou. Chci-li a mám-li tu možnost odříznout nějaké názorové fórum od peněz, zničím jeho přístup do veřejného prostoru, a ještě mohu tvrdit, že to dělám ve veřejném zájmu,“ poznamenal Žantovský.Jourové iniciativa je však podle experta nebezpečná nejenom proto, že porušuje práva jedněch zúčastnit se veřejné názorové diskuse šířením informací bez omezení, ale také kvůli tomu, že podněcuje likvidaci jisté části trhu s informacemi a názory. „De facto tak jde proti podstatě a smyslu volného trhu, jenž je jedním z pilířů svobodné pluralitní společnosti,“ upozornil Žantovský.Jourová podle něj vnímá tržní systém jen jako trhací kalendář, který si může podle libosti vykládat a zvýhodňovat tedy jedny podnikatele na trhu s informacemi na úkor druhých.Dodává pak, že nezávislý žurnalismus znázorňují podle ní média jako třeba Respekt, Aktuálně.cz či Česká televize, což jsou držitelé jednoho typu názoru. „Nic proti nim, ale nejsou-li konfrontováni s jinými názory, pak mohou mít snadno sklon sklouznout z role „hlídacích psů demokracie“ do role poslušných tlampačů nové elitokracie,“ uzavřel celou věc Petr Žantovský.

