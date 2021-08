https://cz.sputniknews.com/20210803/zustane-koudelka-v-cele-bis-schneider-presluhujici-urednik-je-bezpecnosti-riziko-15371404.html

Zůstane Koudelka v čele BIS? Schneider: Přesluhující úředník je bezpečností riziko…

Zůstane Koudelka v čele BIS? Schneider: Přesluhující úředník je bezpečností riziko…

Šéfovi kontrarozvědky brzy skončí pětiletý mandát. V médiích se o tom příliš hovoří. Kontrarozvědka má přece pracovat skrytě. Proč se tedy zpravodajské věci... 03.08.2021

názory

česká republika

bezpečnostní informační služba (bis)

michal koudelka

Zkusme úvodem prognózu: pátý v pořadí šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) pan Michal Koudelka – bude ponechán v úřadě kontrarozvědky, nebo bude vyměněn?Jan Schneider: Buďto bude ponechán, či vystřídán – zákon předpokládá 5leté funkční období, takže skončit po této době není žádná ostuda. Měl jsem možnost navštívit několik center zpravodajských služeb. Na chodbách, jak to bývá, visely fotografie ředitelů… Pod nimi byly různé letopočty. Pod některými fotkami byl i třeba jen jeden rok. Ptal jsem se, proč se někdo ve své funkci dlouho neohřál. Odpovídali mi tak, že prý „ne každý zpravodajec, když se stane ředitelem, je nutně dobrým ředitelem“, a tak není žádná ostuda být vyměněn třeba ještě téhož roku. Nechť se každý uplatňuje tam, kde mu to jde nejlépe.Setrvat v úřadě pět let – to je přece úctyhodný výkon. Platí navíc pravidlo, že přesluhující úředník se stává bezpečnostní hrozbou. Pokud úředník vykonává post dlouho, zavede si svoje zvyky, stává se předvídatelným, stane se z něj „konzervativec“, nereaguje pružně na potřeby dne. Sám se taky za pět let může vyčerpat.Ať už si o panu Koudelkovi myslíme, co si myslíme, pětiletý pobyt ve vedoucí pozici je pěkný výkon. Nemusí se to vůbec chápat jako ostuda, bude-li vystřídán. Byl by to spíše signál toho, že jsme zemí demokratickou. V našich končinách je běžné, že se v pozicích střídáme. Bez emocí – skončí-li pan Koudelka a bude-li nahrazen někým novým, toť zcela standardní situace.Prezident Zeman nemá moc Michala Koudelku v oblibě, viz někdejší výroky Ondřeje Kundry na Radiu Plus o prezidentově tendenci narušit fungování BIS… Co by to také mohlo ještě znamenat? Může tu být třeba možnost ta, že premiér „vyslyší“ požadavek na Koudelkovo vystřídání, poněvadž má třebas slíbeno, že bude moci sestavovat příští vládu, pokud ANO zvítězí, byť třeba bez schopnosti sestavit funkční koalici?Tyto úvahy jsou spíše na úrovni koňského handlu. Těchto úvah se dopouštějí lidé, kteří opomíjejí odbornou stránku věci. Pokud bude šéf BISky vystřídán, jde také o to, že to může být výsledkem odborného pohledu na věc. Nehledejme za vším jen nějaký osobní prospěch. Ano, může jít o politiku, ale nejprve bych toto raději rozebíral se zřetelem k odbornému hledisku.Podle Vadima Petrova je pan Koudelka z hlediska Američanů spolehlivý a ochotný, z hlediska Ruska předvídatelný. Jak je možné, že se vůbec medializují úvahy/spekulace kolem šéfa kontrarozvědky? Skoro bych čekal, že veřejnost by neměla moc nasávat výpary ze zpravodajské kuchyně…Nejprve bych vyjádřil souhlas s názorem Vadima Petrova; přišel do zpravodajské komunity před 30 lety, své zážitky zpracovává jako letitý pozorovatel. Jeho poznatky jsou zajímavé. Jeho tezi bych podepsal. Proč se to vše tak mediálně přetřásá? Možná si za to pan Koudelka může sám. Nevzpomínám si, že bych slyšel jiného šéfa zpravodajců veřejně prohlašovat, že má [Koudelka] zájem ve funkci setrvat.Zpravodajská služba po roce 1990: Zdálo se, že studená válka skončila. Jenže to bylo předčasné zdání. A tak se zpravodajské služby znovu staly nástrojem propagandy. Velice jim to nesluší, neslučuje se to s jejich úlohou. Měly by se opět stát tajnými. Měly by se znovu stát diskrétní a v tomto režimu sloužit vládě. Paradox: Dobrá zpravodajská služba dodává informace včas a mělo by jít o informace přesné. Neměla by se rozmělňovat nějakým svým mediálním PR… Zde to měl pan Koudelka pojmout možná trošku jinak.Opozice (tzv. demoblok) stojí za Koudelkou. Možná v této záležitosti vyvine nějakou aktivitu v Parlamentu. Je to věc, jíž se má zabývat zrovna opozice?Opozice má trošku zpovykané, hysterické reakce. Celý způsob jmenování ředitele BIS má být pěkně pod pokličkou a opozice by se měla v tomto směru více snažit, až třeba přestane být opozicí… Inteligentní způsob by byl, kdyby se premiér sešel se zástupcem/šéfem opozice a spolu se potichoučku domluvili. Dál by o takové domluvě měl vědět poslanecký výbor, aby k tomu když tak přihlížel… V naší zemi takováto politická inteligence není – žel bohu – k nalezení.Koudelka získal ocenění od CIA. A zase o tom kdekdo ví. Kontrarozvědky států se veřejně vyznamenávají… Dá se to nějak ještě vůbec komentovat?Je to velice pozoruhodná, až výstřední záležitost. Že se rozvědky navzájem vyznamenávají, to vypadá dosti podezřele. Co vlastně ocenění George Teneta symbolizuje?Existuje fotka: G. Tenet sedí za Colinem Powellem, když Powell v Radě bezpečnosti (OSN) „šermuje“ onou zkumavkou s údajným antraxem. Powell na základě nepravdivé informace vlastně volal k potrestání Iráku. Nakonec se vše ukázalo jako obrovská blamáž, avšak válka proti cizímu státu pak byla odstartována… George Tenet Powellovi nijak nebránil… Pravdou ale je, že mezi americkými zpravodajci byly hlasy s opačným názorem, ty varovaly před nekorektním přístupem k Iráku. Varovaly před nevěrohodnými informacemi. (Upozorňovaly, že Irák USA nenapadl a že v Iráku ani nejsou zbraně hromadného ničení, pozn. aut.)Colin Powell později připustil své pochybení a také to, že američtí zpravodajci jako komunita profesně zklamali. George Tenet byl na návštěvě u nás v roce 1999… Bohužel jeho funkční období je poznamenáno obrovskou černou kaňkou, takže Koudelkova cena Teneta není tím, čím by se měl ředitel BIS dvakrát chlubit a oblbovat veřejnost. S ohledem na celkový kontext je to asi tak super, jako kdyby dostal „Háchovu medaili“…Pokud veřejnost přetřásá v plénu tajné služby… Dá se vůbec zkontrolovat, zda zpravodajci polykají peníze daňových poplatníků a poskytují za to státu adekvátní služby? Pamatujete na muzikál Šíleně smutná princezna, jak tam pletichařili pohádkoví zpravodajci?Ano, vybavuje se mi ta písnička – „kujme pikle, pikle kujme, spekulujme, intrikujme…“ Tento film mám rád. Líbí se mi i koncovka filmu, kde ti, co pikle kují („za královské tititi“), jsou vykázáni do ringu, kde se perou mezi sebou, vyřizujíce si své účtu. Jsem pro, aby tím normální lidi nebyli otravováni a aby nebyli konfrontováni s tím, co se v té zpravodajské kuchyni zase peče. Konec pohádky má prorockého ducha. Proto má i společenský ohlas a každoročně se pouští…Zpět ke kontrole zpravodajců. Tuto kontrolu mohou vykonávat lidé s vysokou vnitřní integritou. Přál bych si, abychom u nás takové osobnosti a kapacity dokázali v Parlamentu najít.Z praxe vím, že pokud politici přestanou být nafoukaní a mají-li zájem provádět kontrolní činnost, pakliže komunikují s bývalými zpravodajci i státními zaměstnanci, dostává se jim účinných rad. Díky tomu vědí, resp. umí posoudit, co jim stávající výkonní zpravodajci předhazují k tomu, aby tomu poslanci uvěřili... Stálá pracovní skupina by měla vždy přečkat volby a střídající se vlády, aby zde bylo povědomí o úkolech a složitějších činnostech. Pokud se o takový orgán opírají politici nadělení rozhodovacími pravomocemi, pak dobře. Přál bych si, aby naše politika byla o kvalifikovaném rozhodování, nikoli o hysterii.Díky za rozhovor.

česká republika

2021

